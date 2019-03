Vražda talianskeho turistu vyriešená: Andre (34) sa priznal, za zločin dostal 25 rokov

Ilustračné foto

LITTLE ROCK - Muža z amerického Arkansasu poslali na 25 rokov za mreže za vraždu talianskeho turistu. Tridsaťštyriročný Andre Jackson sa v stredu priznal k vražde prvého stupňa v súvislosti so zabitím 31-ročného Carla Marigliana, ktorého našli v júli 2017 zastreleného v havarovanom džípe pri ubytovacom komplexe v meste Little Rock.