Dôkazy sa nenašli: Spolčenie Trumpa s Ruskom pred voľbami v USA vyšetrovateľ neodhalil

Uvedené tvrdenia podľa ministerstva vyplývajú zo záverečnej správy z Muellerovho vyšetrovania, ktorú on sám doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi. Minister spravodlivosti následne v nedeľu popoludní zverejnil štvorstranové zhrnutie najdôležitejších záverov správy v liste adresovanom americkému Kongresu i verejnosti. Podľa nemenovaného predstaviteľa ministerstva spravodlivosti USA, na ktorého sa odvoláva AP, obsah listu Barr s Muellerom vopred neprebral.

Mueller tiež posudzoval, či sa Trump pokúšal mariť vyšetrovanie. V tejto súvislosti však podľa Barra vyšetrovateľ nedospel k definitívnej odpovedi: Trumpa viny nezbavil ani nedospel k záveru, že by sa tohto trestného činu skutočne dopustil.

Barr k takémuto sumáru dospel po prekonzultovaní Muellerových zistení so svojim zástupcom Rodom Rosensteinom. Spoločne sa zhodli na tom, že dôkazy "nie sú dostatočné na to, aby sa dalo stanoviť, že sa prezident dopustil marenia spravodlivosti".

Barrove závery sa nepozdávajú opozičným demokratom. Šéf justičného výboru Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, demokrat Jerrold Nadler už avizoval, že William Barr bude čoskoro v celej záležitosti predvolaný na vypočúvanie. Podľa neho by mal vysvetliť určité veľmi "znepokojivé nezrovnalosti" a to, ako ministerstvo postupovalo v záverečnej fáze rozhodovania.

Nadler na Twitteri zdôraznil, že Robert Mueller vyšetroval celú kauzu 22 mesiacov, zatiaľ čo "ministrovi Barrovi trvalo dva dni, kým oznámil americkému národu, že prezident je očistený a že ministerstvo spravodlivosti vo veci nič nepodnikne".

Special Counsel Mueller worked for 22 months to determine the extent to which President Trump obstructed justice. Attorney General Barr took 2 days to tell the American people that while the President is not exonerated, there will be no action by DOJ.