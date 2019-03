Dráma so sto cestujúcimi na palube: VIDEO Iránske lietadlo zachvátili pri pristávaní plamene

Cestujúcich zo stroja leteckej spoločnosti Iran Air evakuovali a vyviazli z incidentu bez zranení. Plamene sa podarilo uhasiť. Vzbĺknutie spôsobilo zrejme nesprávne vysunutie podvozku pri pristávacom manévri, informoval podľa agentúry Reuters šéf úradu pre mimoriadne situácie Pír-Hosejn Kolívand.

An Iran Air Fokker 100 (EP-IDG) has made an emergency landing with its main landing gear not extended in Mehrabad, #Tehran. 100 passengers have been evacuated without injury. https://t.co/MXyP4ElBMw pic.twitter.com/cUSRgTVYm7