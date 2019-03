Novomanžel dostal správu od svojej ženy: Skôr ako stihol odpovedať, prišiel najhorší telefonát

ADDIS ABBEBA/NAI DILLÍ - Indka Shikha Gargová, ktorá v nedeľu cestovala na konferenciu OSN o životnom prostredí do Nairobi, sa vydala za Soumyu Bhattacharyu pred menej ako tromi mesiacmi. Dvojica spolu predtým chodila tri roky a tešila sa z toho, že teraz oficiálne patrí k sebe. Bohužiaľ, aj Shikha patrila k tým, ktorí zahynuli na palube boeingu, ktorý odlietal z etiópskej metropoly Addis Abeby. Novomanžel stihol ešte obdržať od manželky správu, no nestihol na ňu už odpovedať. Prišiel totiž telefonát, ktorý úplne zmenil jeho život.

Podľa Times of India bol pôvodný plán taký, že so Shikhou bude do Nairobi cestovať aj Soumya a kúpil si aj letenku, ale na poslednú chvíľu musel ísť na dôležité stretnutie, a preto zostal v Nai Dillí a cestu zrušil.

„Nastúpila som na let a zavolám ti, keď pristaneme,“ napísala mu v nedeľu jeho manželka. Skôr však, ako si pozrel správu a stihol zareagovať, zazvonil mu telefón a volajúci ho informoval o nehode lietadla.

Po Sikhinom návrate z Nairobi, kde sa mala zúčastniť na konferencii OSN o životnom prostredí, pár plánoval, že sa spolu vyberie niekam na dovolenku.

Indická ministerka zahraničných vecí Sushma Swarajová v pondelok podľa portálu MailOnline uviedla, že sa jej nepodarilo spojiť s Gargovej rodinou a apelovala na pomoc na Twitteri. Neskôr dodala, že už s pozostalými hovorila, ako s členmi rodiny troch ďalších Indov, ktorí zahynuli pri havárii.

Sikha Gargová pôsobila ako konzultantka ministerstva životného prostredia v Indii a zúčastnila sa aj na rokovania OSN o zmene klímy v Paríži v roku 2015.