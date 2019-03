Jeden z najhorších teroristických útokov v Európe: VIDEO Teroristi zaútočili na vlaky, 191 mŕtvych

MADRID/PRAHA - Pri teroristických útokoch, ktoré sa odohrali pred 15 rokmi, 11. marca 2004, zahynulo v Madride 191 ľudí. Atentátnici smerovali svoj čin do rannej dopravnej špičky, bomby explodovali krátko po pol ôsmej ráno v štyroch vlakoch - jednom na madridskej stanici Atocha, druhom v jeho tesnej blízkostí, ďalej potom v madridských staniciach El Pozo a Santa Eugenia. Tri vlaky vychádzali z mesta Alcalá de Henares, štvrtá súprava vychádzala zo vzdialenejšej Guadalajary, avšak cez Alcalá de Henares tiež počas svojej cesty do Madridu prechádzala.

Celkom explodovalo desať bômb umiestnených v batohoch, išlo zhruba o desať kilogramov dynamitu, ktorý teroristi odpálili mobilnými telefónmi. Ďalšie tri bomby sa policajtom podarilo zneškodniť. Zahynulo 191 osôb a 1841 ľudí bolo zranených, posledná obeť zomrela v nemocnici 30. marca 2004. Niekedy sa uvádza 192 obetí (vrátane policajta, ktorý zahynul 3. apríla 2004 pri pokuse zatknúť páchateľov útokov). Medzi obeťami bolo vyše 40 cudzincov zo 14 krajín, z toho najviac (16) z Rumunska.

Madridské výbuchy sú tretím najtragickejším teroristickým útokom v západnej Európe v moderných dejinách, po atentáte na lietadlo Air India pri írskom pobreží (329 mŕtvych v júni 1985) a explózii lietadla Pan Am nad Lockerbie (270 obetí v decembri 1988). Stali sa 30 mesiacov po útokoch na USA z 11. septembra 2001 a niektorí pozorovatelia upozornili na zhodu čísel: pre atentáty na USA používajú anglosaské médiá skratku 9/11, teroristi v Madride udreli po 911 dňoch od útokov na New York a Washington.

Zdroj: TASR/AP

Útoky sa stali len tri dni pred španielskymi parlamentnými voľbami, zrejme aj preto vtedajšia španielska vláda vedená ľudovcom José María Aznarom prakticky hneď označila za vinníka baskickú teroristickú organizáciu ETA. Obávala sa totiž spojenia útokov s účasťou španielskych vojakov vo vojne v Iraku, čo by jej mohlo zobrať hlasy voličov. Presne to sa ale nakoniec stalo, pri takmer osemdesiatpercentnej účasti 14. marca 2004 výrazne zvíťazili dovtedy opoziční socialisti.

Páchateľov madridských atentátov, ktorými boli islamskí extrémisti, sa španielskej polícii podarilo odhaliť za necelé štyri týždne. Sedem teroristov, vrátane údajného šéfa atentátnikov Maročana Džamala Ahmidama (prezývaného Číňan), sa však nepodarilo postaviť pred súd. Začiatkom apríla 2004 totiž pri záťahu na ich úkryt na predmestí Madridu spáchali hromadnú samovraždu, keď sa po krátkej prestrelke vyhodili do povetria. Pri akcii zahynul aj agent zvláštnej jednotky Javier Torronteras.

Ďalší ľudia, ako arabského pôvodu, tak Španieli, ale pred súdom skončili a vypočuli si vysoké tresty. Ako prvý si už v novembri 2004 vypočul rozsudok Gabriel Montoya, prezývaný El Gitanillo (Cigánik), a to za prepravu výbušnín páchateľom. V čase činu mal ale iba šestnásť rokov, takže ho odsúdili na šesť rokov v nápravnom ústave pre mladistvých.

V apríli 2006 bolo obvinených dalších 29 osôb a 28 z nich stálo v roku 2007 pred súdom (jeden človek bol v júni 2007 pre nedostatok dôkazov zbavený obvinenia). Prvoinstačný súd uznal vinnými 21 z nich, v júli 2008 potom španielsky najvyšší súd jedného zo siedmich pôvodne oslobodených odsúdil na štyri roky, štyroch z odsúdených naopak oslobodil a niektorým trest znížil.

Najvyššie tresty 42.917 rokov (vo väzení však môžu byť podľa španielskych zákonov maximálne 40 rokov) dostali okrem iného za 191 vrážd a 1841 pokusov o vraždu Maročania Džamál Zugam a Usman Džnáuí. Podobný trest žaloba navrhovala pre Rubáího Usmana Sajjida (prezývaného Muhammad Egypťan), ktorý bol ale nakoniec oslobodený, pretože bol za rovnaký čin už predtým odsúdený v Taliansku (v októbri 2007 mu odvolací súd v Miláne trest znížil z desiatich na osem rokov).

Ako spolupáchateľ bol na 34.715 rokov väzenia (za mrežami strávi aj on najviac 40 rokov) odsúdený José Emilio Suárez, bývalý baník, ktorý teroristom obstaral výbušniny. Tresty od 23 do troch rokov (po odvolaní od 18 do dvoch) si vypočuli ďalší ľudia zapojení do atentátov za príslušnosť k ozbrojenej skupine, spoluprácu s teroristickou organizáciou alebo obstaranie a prepravu výbušnín.