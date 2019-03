Elon Musk poslal do vesmíru ďalšieho testovacieho panáka: Modul Dragon poletí k ISS

Modul Dragon by mal doraziť k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) v nedeľu. Na jeho palube sa nachádza Ripley - „testovací panák“ v skafandri. V oblastiach hlavy, krku a chrbtice má pripevnené senzory, ktoré zbierajú potrebné informácie o tom, čomu budú čeliť ľudia na ceste do vesmíru. Dragon by mal zostať na ISS do piatku. Po odpojení by mal spadnúť do Atlantického oceána.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Raoux