Čech (43) spôsobil v Írsku smrteľnú dopravnú nehodu: Zabil človeka, z verdiktu sudcu zamrazí

Štyridsaťtriročný vodič Vlastimil Zachar, ktorý od roku 2007 žije v Írsku, spôsobil dopravnú nehodu v auguste 2015. So svojím nákladným autom narazil na ceste neďaleko obce Castlebaldwin v grófstve Sligo do vozidla zamestnancov miestnej radnice, ktorí sekali pri ceste trávu. Jeden z nich zomrel a dvaja boli vážne zranení.

A 43-year-old lorry driver has been fined and banned from driving for seven years after a fatal collision on the N4 in Co Sligo in 2015 https://t.co/Lv322ZF5kg