Osudnou sa im stala zákruta smrti: FOTO Dojemné gestá pre Patrika (†28) a Aliho (†22)

BELFAST - Začiatkom februára vyhasol v Írsku život dvoch Slovákov. Patrik (†28) a Ali (†22) sa viezli v striebornej Škode Octavia, no v neslávne známom úseku cesty medzi mestami Dungannon a Moy došlo ku kolízii s dvomi ďalšími autami. Jeden z mužov nájde večný odpočinok v zahraničí, druhý sa vráti domov k rodine. Namiesto osláv však chystajú pohreb.

Tretí február sa v prípade viacerých ľudí zapíše do ich spomienok čiernymi písmenami. Práve v tento deň prišli po nehode o svojich milovaných dve slovenské rodiny. Hromadná havária sa odohrala okolo jednej hodiny popoludní na ceste A29. Podľa poslankyne za Fermanagh a South Tyrone Michelle Gildernewovej je osudná zákruta "notoricky známa". Úsek má medzi miestnymi veľmi zlú povesť, keďže sa tu odohralo viacero tragických dopravných nehôd. K zlepšeniu situácie zdá sa nepomohli ani varovné značky.

Počet obetí stúpol

Patrik (†28) a Ali (†22) boli po havárii na mieste mŕtvi a pomôcť im už nedokázali ani záchranári. Aliho partnerka, ktorá sa s nimi viezla v aute, utrpela vážne zranenia a skončila v nemocnici v Belfaste. Dvojicu, ktorá sa viezla v sivej Toyote, taktiež previezli do nemocnice. Brigid McKenna nanešťastie v utorok svojim zraneniam napokon podľahla. Jej manžel je aj naďalej v kritickom stave. Ľudia, ktorí sa viezli v čiernom Volve mali najviac šťastia, ich zranenia si nevyžiadali nemocničné ošetrenie. Aká bola príčina havárie, a ktoré z troch áut ju zavinilo, zatiaľ nie je známe.

Opustil Slovensko pre lepšiu budúcnosť

Slováci, ktorí zahynuli, boli podľa írskych médií najlepšími kamarátmi. Ali si v zahraničí vybudoval zázemie. Mal priateľku a žil so svojou mamou a nevlastným otcom v meste Dungannon. Práve tu sa 8. februára dopoludnia konal aj jeho pohreb.

O tragédii píšu aj miestne médiá. Zdroj: Reprofoto: Facebook/Dungannon Herald

Starší z dvojice, 28-ročný Patrik z okresu Michalovce, prišiel podľa portálu Belfast Telegraph za kamarátom pred približne rokom a pol, aby si privyrobil. "Patrik opustil rodnú krajinu a rodinu, aby budoval svoju budúcnosť. Bol vždy priateľský a snažil sa pomáhať iným," uvádza sa aj v popise verejnej zbierky, ktorá vznikla krátko po tragédii. Náklady na prevoz tela zo zahraničia sú totiž príliš vysoké. Práve preto sa pre blízkych snažia kamaráti zosnulých nazbierať sumu 10-tisíc libier, vďaka ktorej bude môcť rodina svojho milovaného pochovať doma. Pomocnú ruku v prípade vybavovania formálych záležitostí má podľa miestnych médií podávať aj veľvyslanectvo SR v Londýne.

Zdroj: Reprofoto: gofundme.com

Milovali autá

Patrik aj Ali milovali autá, o čom svedčia aj ich príspevky na sociálnej sieti. Obaja pôsobili v dungannonskej spočnosti, ktorá sa špecializuje na autodiely konkrétnej značky vozidiel. Patrik síce nedávno zmenil zamestnanie, bývalí kolegovia však napriek tomu nezabudli ani na neho. V príspevku na Facebooku napísali, že dvaja mladí muži, ktorí prišli o život, im boli drahí.

Patrik (28) Zdroj: Facebook/P.K.

Dojemné gestá

"Jeden bol súčasný zamestnanec, jeden bývalý, ale oveľa dôležitejšie je to, že to boli naši priatelia," uviedla spoločnosť v spomínanom príspevku. Manažér Will Kullas sa pre médiá vyjadril, že počas celého týždňa plánujú mať zatvorené z rešpektu voči zosnulým. Na znak úcty dokonca usporiadali spomienkovú akciu neďaleko kaplnky, kde sa konal Aliho pohreb. Majú aj povolenie od úradov, aby uzatvorili cestu. Z podujatia chcú vytvoriť aj pamätné video. Zraz na počesť Patrika a jeho kamaráta organizuje na Slovensku aj košický tím autičkárov.