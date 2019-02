VIDEO Požiar úplne pohltil bytovku v Bangladéši: Desiatky obetí, čísla narastajú

Podľa správ miestnych požiarnikov začal horieť bytový dom v historickej časti Dháky, v ktorom sa nachádzal aj sklad chemikálií, sprejov a plastov. Oheň sa rozšíril aj na tri susedné budovy. Podľa prvých zistení začala najskôr horieť plynová fľaša. K rýchlemu rozšíreniu požiaru prispeli vysoko horľavé chemikálie skladované v objekte.

Zdroj: SITA/AP Photo

Na hasení plameňov sa podieľalo viac ako 200 hasičov. Ani po deviatich hodinách intenzívneho úsilia sa ich však nepodarilo uhasiť, len z väčšej časti dostať pod kontrolu.

Hlavný vstup do jedného z horiacich domov bol zamknutý, takže jeho obyvatelia sa nemohli dostať von. Situáciu zhoršovali pokračujúce výbuchy plynových fliaš. Na priľahlej ulici zhorelo viacero áut a rikší.

#Bangladesh building fire deaths climb to at least 70

The death toll from a fire in a centuries-old area of the Bangladesh capital, Dhaka, jumped to 70 on Thursday, a fire official said, and could keep climbing as fire fighters combed the wreckage of the destroyed building. pic.twitter.com/jEP89Ihlzz