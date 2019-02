V Španielsku to doslova vrie: VIDEO masívnych protestov, požiadavky národa sú jasné

Ako informovala agentúra AFP, akciu iniciovali opozičné politické sily vrátane konzervatívnej Ľudovej strany (PP), centristického bloku Občania a krajne pravicového zoskupenia Vox, ktoré je nováčikom na španielskej politickej scéne. Tieto politické strany a ich sympatizantov, odporcov separatizmu, rozhneval zmierlivý tón, ktorý si Sánchezova vláda zvolila v dialógu so stranami podporujúcimi nezávislosť Katalánska. Ich hlasy sú totiž dôležité pri schvaľovaní vládnych návrhov v parlamente i pre samotnú stabilitu Sánchezovej menšinovej vlády.

V hre sú predčasné voľby

Bezprostrednou príčinou pre zvolanie protestu bol však fakt, že Sánchezova vláda minulý týždeň akceptovala návrh, aby dialóg medzi politickými stranami a katalánskym vedením koordinoval "nezávislý spravodajca". S návrhom prišli katalánski separatisti. Agentúra AFP konštatovala, že napriek ústupku Sánchezovej vlády vo veci "spravodajcu" katalánske separatistické strany stále odmietajú podporiť vládny rozpočet na rok 2019.

V Španielsku sa opäť protestovalo Zdroj: SITA/AP Photo/Andrea Comas

Ak Sánchez nedosiahne schválenie tohto svojho návrhu, mohol by vypísať predčasné voľby. Jeho mandát vo funkcii sa skončí v roku 2020. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že PP, Občania a Vox by získali v parlamente väčšinu, ak by sa voľby v Španielsku konali v týchto dňoch.

Súdny proces s bývalým vedením Katalánska

Dnešné protestné zhromaždenie sa konalo dva dni pred tým, ako sa v utorok v Madride začne súdny proces s bývalým vedením Katalánska. Kvôli predvlaňajšiemu referendu o nezávislosti tohto regiónu pred súd predstúpi 12 katalánskych politikov. Deviatim z nich hrozí za vzburu až 25 rokov väzenia. Sánchez v piatok zdôraznil, že jeho vláda nikdy nedá súhlas na vypísanie referenda o sebaurčení Katalánska. Vedenie tohto autonómneho regiónu súčasne vyzval viesť dialóg v hraniciach určených španielskou ústavou.

Pedro Sánchez Zdroj: SITA/AP Photo/Paul White

Podpredsedníčka španielskej vlády Carmen Calvová však následne uviedla, že autonomistické katalánske politické strany odmietli s Madridom viesť rokovania v ústavnom rámci. Španielska vláda potom oznámila, že končí rokovania s katalánskymi separatistami o budúcnosti ich regiónu, pretože uviazli v slepej uličke.