Nemci píšu o zbraniach zo Slovenska: Obavy z vývoja a laxné predpisy, prehovorili aj naši experti

Špeciálne komando dorazilo ráno. Súbežne v Berlíne, Brandenbursku a Amsterdame polícia podniká veľkú raziu proti gangu pašerákov zbraní. Stovky policajtov prehľadávajú byty a krčmy a dokonca neskladný odpad.

Desať podozrivých údajne pašovalo a predávalo prerobené pištole zo Slovenska, znie obvinenie justície. Pri akcii z konca januára sa zatýkalo. A nešlo o ojedinelý prípad. Polícia stále znovu niečo vyšetruje kvôli zbraniam zo Slovenska.

Tento piatok je v Porýní-Falcku očakávaný rozsudok nad údajným pašerákom zbraní. Dnes 67-ročný muž bol falckým úradom nápadný od počiatku. V roku 2015 nariadila justícia sledovanie jeho telefónu a vyšetrovatelia dospeli k záveru, že dôchodca od roku 2013 na Slovensku nakupoval vojenské zbrane, predovšetkým útočné pušky a samopaly, a ďalej ich predával v Nemecku. Takzvané dekoračné zbrane boli podľa žalobcov len zdanlivo nefunkčné.

Laxné predpisy na Slovensku?

Experti už roky s obavami pozorujú medzinárodný obchod s domnelými dekoračnými zbraňami zo Slovenska. Krajine vyčítajú laxné predpisy pre prerobenie vojnových zbraní na výstražné.

Napríklad šialený strelec v Mníchove v roku 2016 údajne použil divadelnú zbraň, ktorá bola prerobená späť na funkčnú. Zbraň vraj mala známku slovenskej skúšobne. Takéto známky ale môžu byť výsledkom toho, že niektoré medzinárodné zbrojovky svoje zbrane pred uvedením do predaja nechávajú testovať v slovenských skúšobniach.

Chaotické kontroly v skladoch?

Slovenský bezpečnostný analytik Juraj Krúpa sa domnieva, že príslušné zákony sú síce od roku 2015 veľmi prísne, ale nikto nedokáže povedať, koľko sa na medzinárodnom trhu pohybuje dekoračných zbraní z predchádzajúcej doby. Ako príklad uviedol kontroverzné tréningové tábory polovojenských skupín športových strelcov. Nie je vylúčené, že takéto organizácie dostali aj zbrane z armádnych arzenálov. Kontroly v technicky často zastaraných skladiskách sú podľa neho "chaotické".

Expert tvrdí, že naše zákony umožňujú lepšiu kontrolu

Slovenský expert na zbrane Lukáš Hrnčiarik, ktorý so svojou rodinou prevádzkuje obchod so zbraňami v Bratislave, naopak kritizuje spravodajstvo v Nemecku. To, že je Slovensko opakovane uvádzané ako krajina pôvodu ilegálnych zbraní, nedokazuje, že sú zákony v tejto členskej krajine NATO zvlášť laxné, povedal Hrnčiarik DPA.

Naopak. Podľa jeho názoru slovenské zákony umožňujú lepšiu kontrolu a pátranie ako v susednom Česku a v postjuhoslávskych štátoch. Odtiaľ pochádza oveľa väčší počet ilegálnych zbraní, domnieva sa Hrnčiarik. Ale je podľa neho pri nich ťažšie zdokumentovať pôvod a ďalší predaj ako pri zbraniach, ktoré raz splnili prísne slovenské registračné povinnosti.

Obžalovaný na krajinskom súde vo falckom Zweibrückene nákup dekoračných zbraní v Bratislave priznáva. Vďaka svojim výpovediam by mohol 67-ročný muž tento piatok od súdu odísť s podmienečným trestom. Bývalý športový strelec počas procesu povedal, že sa v roku 2008 osamostatnil a obchoduje s nefunkčnými zbraňami. Týmito príjmami - údajne 100 až 300 eur za kus - si prilepšuje ku skromnému dôchodku. Tvrdí, že chápe hnev justície, ale on vraj dekoračné zbrane na ostré neprerábal, ani zmenené zbrane nepredával ďalej.

Uhol pohľadu

Taktiež Hrnčiarik si nemyslí, že by za odhalenými prípadmi pašovania zbraní v Nemecku bola nejaká veľká organizácia, ako je to napríklad pri predaji zbraní teroristickým sieťam alebo vo vojnových krajinách. "Otázka by aj tak nemala ani tak znieť, prečo zdanlivo obzvlášť veľké množstvo zhabaných zbraní pochádza zo Slovenska. Oveľa dôležitejšie je vlastne otázka, prečo je v Nemecku zjavne vysoký dopyt po ilegálnych zbraniach," povedal expert. "To je to, čo je naozaj nebezpečné," upozornil Hrnčiarik.