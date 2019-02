VIDEO Evakuácia v Austrálii: Storočná povodeň zasiahla severovýchod krajiny

Počas monzúnovej sezóny austrálsky tropický sever zažíva silné dažde, ale aktuálne záplavy výrazne prekročili normálnu úroveň.

Tisíce obyvateľov v meste Townsville v severovýchodnej časti štátu Queensland boli bez elektriny a až 20.000 domom hrozí, že budú zaplavené, ak budú dažde pokračovať.

Authorities in Queensland, Australia have said that the state's northern region is entering uncharted territory after monsoons swept across the city of Townsville setting record flood levels. pic.twitter.com/J13uz7lBwE