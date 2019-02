VIDEO Kaliforniu zasiahli prívalové dažde: Voda zaplavila stovky domov

Povodne spôsobila rieka Russian, ktorá sa vyliala zo svojich brehov. Odrezané od sveta je aj neďaleké mesto Monte Rio, informovali miestni predstavitelia. Podľa ich údajov dosiahla hladina rieky najvyššiu úroveň za posledných 25 rokov a žiadny ústup vody sa neočakáva najmenej do štvrtkovej noci. Príkazy na evakuáciu platia pre viac než dvadsať komunít ležiacich na brehoch rieky.

Heavy rain in California’s Bay Area triggered flood warnings, evacuations and road closures. The Napa river overflowed its banks and flooded a walkway and is expected to rise several more inches. https://t.co/Pv4g6Cy9oN pic.twitter.com/Ln5KJCC0La