Príšerný prípad z nemocnice na FOTO: Predčasne narodené bábätko spálili v inkubátore

Keďže neboli k dispozícii žiadne normálne inkubátory, zamestnanci Nemocnice Nuestra Senora del Rosario v južnej Bolívii jeden improvizovaný pripravili, ale dali do neho príliš silné žiarovky.

"Keďže sa dieťa narodilo predčasne, povedali nám, že potrebuje inkubátor, ale žiadny nie je k dispozícii. Ani v iných zdravotných strediskách nemali miesto," povedala pre miestne médiá zronená matka.

Fotografie nie sú vhodné pre malololetých divákov a ľudí s citlivou povahou!

"Videla som, že jeho malá rúčka bola spálená a dieťa kvílilo od bolesti. Povedali nám, že to svetlá ho popálili," dodala. Keď si lekári všimli zranenia, pokúsili sa previezť novorodenca do inej nemocnice, ale bola plná. Potom chlapčeka poslali do iného zdravotného strediska, ale dieťa zomrelo.

Prípad šokoval miestnu komunitu a upriamil pozornosť na ťažké podmienky v mnohých nemocniciach Bolívie po tom, ako prezident Evo Morales predstavil nový univerzálny model zdravotnej starostlivosti.

Zástupca Lekárskej fakulty v Santa Cruz uviedol: "Toto sú podmienky, v ktorých pracujeme. Sme nútení robiť riskantné rozhodnutia po celý čas, tak ako v tomto prípde, keď bol život dieťaťa vystavený nebezpečenstvu."