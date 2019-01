Tínedžerka (16) s kamarátmi počas skupinového sexu napodobňovala porno: Následky do konca života

Tínedžerka svoj hlúpy nápad týkajúci sa skupinového sexu nesmierne ľutuje. V jeho dôsledku si totiž vážne poranila črevá, kvôli čomu musí až do konca života nosiť vrecko na kolostomiu. Zarážajúce na celej udalosti je to, že ani ďaleka nejde o výnimočný prípad, tvrdí austrálska televízia ABC. Bastian Seidel, lekár z Tasmánie, uviedol, že sledovanie či kopírovanie scén z porna v reálnom živote môže dopadnúť veľmi zle. "Stále viac sa stretávame s análnymi prasklinami. Vidíme to viac u žien, takže je to spôsobené mužmi, ktorí majú so ženami análny sex."

ABC taktiež rozpovedalo príbeh istej Sarah, ktorú priateľ nútil k análnemu sexu. Trpela nervovým poškodením čriev, okrem toho utrpela ťažkú traumu spôsobenú znásilňovaním. "Porno v žiadnom prípade nezachytáva realitu. Nie je to také, aké sa to zdá. Vyzerajú, že sa im to páči, ale v skutočnosti to bolí," varovala 41-ročná žena.

Touto problematikou sa zaoberajú aj učitelia a odborníci, ktorí tvrdia, že muži závislí na porne trápia svoje priateľky. Expertka na bezpečnosť v oblasti kybernetiky, Susan McLeanová, ktorá spolupracuje s austrálskou federálnou vládou a tiež prednáša na školách, bola medzi prvými odborníkmi, ktorí odhalili vážne zranenia vysokoškoláčok. Tie spávali s chlapcami, ktorí sa vyžívali v imitovaní pornoscén. Mladí muži často používali pri súloži rôzne predmety a ich správanie sa stalo násilným. Dievčatá sa zas cítili príliš bezmocne na to, aby povedali nie.

Organizácia pre vzdelávanie v oblasti pornografie poukázala na svoj výskum, ktorý dokázal, že 90 percent sledovaných pornovideí vedie k agresivite. Potenciálnym vinníkom môžu byť Spojené štáty, ktoré v pornografických snímkach schválne "pritvrdili". Väčšina produkovanej pornografie je závislá na mužskom dopyte, vplyvom čoho sa porno stále viac a viac vyostruje.