Pri Teheráne počas pristátia havarovalo lietadlo: Hrozné VIDEO z miesta nešťastia, 13 mŕtvych

Lietadlo typu Boeing 707 prepravujúce mäso z kirgizskej metropoly Biškek počas pristávania na letisku Fath západne od Teheránu minulo koniec dráhy, narazilo do múru a vznietilo sa. Podľa armádneho vyhlásenia zahynulo "13 z členov posádky".

Tlačová agentúra Fars, ktorá je považovaná za blízku armáde, v predošlých správach uvádzala, že v lietadle sa nachádzalo 16 ľudí, pričom zostal nažive len palubný technik.

Zábery z miesta havárie podľa AFP zachytávajú obhorené zvyšky trupu lietadla, nalakovaného vo farbách iránskych vzdušných síl. Predná časť zostala zrejme zaborená do steny domu, zatiaľ čo iné časti vraku, ako je podvozok či prúdový motor, boli roztrúsené okolo.

K objasneniu okolností havárie by mal prispieť obsah tzv. čiernej skrinky lietadla, ktorú sa podarilo nájsť v troskách, uviedol pre agentúru Tasním guvernér provincie Alborz, na ktorej území sa letisko Fath nachádza, Azízolláh Šahbází..

