V Maďarsku pokračujú protesty proti Orbánovej vláde: Odborári hrozia štrajkom

Séria protestov v Maďarsku sa začala v Budapešti 12. decembra po schválení novely zákonníka práce, ktorá podľa jej odporcov znevýhodňuje zamestnancov rozšírením nadčasov na ročných 400 hodín z terajších 250. Demonštranti okrem zrušenia novely zákonníka práce požadujú aj zrušenie nadčasov pre policajtov, nezávislosť justície a zrušenie nového správneho súdu, pristúpenie Maďarska k Európskej prokuratúre (EPPO) a nezávislosť verejnoprávnych médií.

Protesty sa konali v piatok a sobotu v niekoľkých ďalších mestách Maďarska, dokonca aj v zahraničí. Vyjadrenie sympatií s maďarskými demonštráciami avizovali v sobotu Maďari pracujúci v Londýne, Dubline, New Yorku či Toronte.

Prípravný výbor maďarských odborárov sformuloval vo štvrtok štvorbodový zoznam požiadaviek, ktorým na budapeštianskej demonštrácii v sobotu zrejme vyhlásia generálny štrajk žiadaný účastníkmi decembrových protestných zhromaždení. Výbor zriadený pred vianočnými sviatkami zasadal v stredu. Popri všeobecných požiadavkách sformulovali aj mzdové požiadavky.

Odborári požadujú úpravu zákonníka práce a odvolanie jej novely týkajúcej sa rozšírenia nadčasov, úpravu miezd, minimálnej mzdy, znovuzavedenie mimomzdových prostriedkov a úpravu miezd vo verejnej sfére. Ďalej tiež zmenu regulácie práva na štrajk, ktorej by predchádzal vecný dialóg so zamestnancami a vypracovanie pružného systému odchodu pracovníkov do dôchodku a ďalšie úpravy dôchodkového systému.

Opozičné strany vyjadrili názor, že sa v súčasnosti spúšťa skutočné hnutie odporu voči Orbánovi. Vláda sa ale domnieva, že protivládne protesty sú súčasťou scenára amerického finančníka Georgea Sorosa, ktorý sa podľa nej snaží vytvoriť z Európy kontinent prisťahovalcov.