V Rusku obvinili bývalého amerického vojaka zo špionáže: Ten vinu rázne odmieta

"Bolo vznesené obvinenie. Whelan ho odmieta", spresnil v rozhovore pre agentúru nemenovaný zdroj. Advokát zadržaného Američana Vladimir Žerebenkov sa odmietol k informáciám o obvinení Whelana zo špionáže vyjadriť. Vyhlásil však, že požiadal súd o prepustenie svojho mandanta na kauciu.

Predstavitelia FSB ešte v pondelok oznámili, že zadržali Američana, ktorý "vykonával špionážnu činnosť". Muž bol identifikovaný ako 48-ročný Paul Whelan, bývalý príslušník americkej námornej pechoty, ktorý je v súčasnosti zamestnaný ako riaditeľ bezpečnostného útvaru v americkej spoločnosti BorgWarner dodávajúcej automobilové komponenty.

Jeho rodina tvrdí, že do Moskvy cestoval preto, aby sa tam zúčastnil na svadbe svojho bývalého kolegu. Ak by ruský súd Whelana uznal za vinného, hrozí mu väzenie v rozmedzí od desať do 20 rokov.