Británia zdvíha varovný prst voči Rusku: Nehrajte diplomatické šachy so zadržiavaným Američanom

LONDÝN - Británia varovala v piatok Rusko, aby v súvislosti so zadržaným bývalým príslušníkom americkej námornej pechoty Paulom Whelanom, ktorý má dvojaké americké a britské občianstvo, nehralo "diplomatické šachy".

Whelana zadržali minulý piatok v Moskve príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FBS) a následne ho obvinili zo špionáže. "Nesúhlasíme s tým, aby boli jednotlivci využívaní na diplomatické šachy... Máme veľké obavy oňho aj jeho rodinu," povedal v piatok v rozhovore pre BBC britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt. "Chceme vedieť, čoho sa tie obvinenia voči nemu týkajú," dodal Hunt s tým, že Británia Whelanovi ponúkla konzulárnu pomoc.

Americký veľvyslanec v Rusku Jon Huntsman navštívil Whelana v stredu v moskovskej väznici Lefortovo, kde ho zadržiavajú. Na otázku, či britské ministerstvo zahraničných vecí zmení odporúčania pre britských občanov cestujúcich do Ruska, Hunt odpovedal: "Samozrejme, aj o tom sa uvažuje."

Predstavitelia FSB v pondelok oznámili, že zadržali Američana, ktorý "vykonával špionážnu činnosť". Muž bol identifikovaný ako 48-ročný Paul Whelan, bývalý príslušník americkej námornej pechoty, ktorý je v súčasnosti zamestnaný ako riaditeľ bezpečnostného útvaru v americkej spoločnosti BorgWarner dodávajúcej automobilové komponenty. Jeho rodina tvrdí, že do Moskvy cestoval preto, aby sa tam zúčastnil na svadbe svojho bývalého kolegu. Ak by ruský súd Whelana uznal za vinného, hrozí mu väzenie v rozmedzí od desať do 20 rokov.