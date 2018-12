USA sa čiastočne stiahnu z Afganistanu a Sýrie: Turecko krok víta, Nemecko má výhrady

Hovorkyňa NATO Oana Lungescová v piatok v Bruseli vyhlásila, že Aliancia nebude komentovať medializované plány prezidenta USA Donalda Trumpa stiahnuť domov značnú časť z približne 14.000 amerických vojakov nasadených v Afganistane, píše agentúra AFP. "Naša angažovanosť je nevyhnutná na zaistenie, aby sa z Afganistanu znova nestalo bezpečné útočisko medzinárodných teroristov, ktorí by nás mohli ohrozovať u nás doma," dodala.

Ministri zahraničných vecí podľa nej na nedávnom stretnutí vyjadrili "pevný záväzok zabezpečiť dlhodobú bezpečnosť a stabilitu v Afganistane". Viaceré americké média s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia Bieleho domu vo štvrtok informovali, že Trump údajne zvažuje podstatne znížiť - až o 7000 mužov - celkový počet 14.000 amerických vojakov momentálne pôsobiacich v Afganistane.

Následne vo štvrtok minister obrany USA Jim Mattis oznámil, že odstupuje z funkcie. Vysvetlil, že po jeho demisii by Pentagónu mohol šéfovať človek, ktorý bude mať k Trumpovi názorovo bližšie. Mattis sa zasadzoval za zachovanie silnej americkej vojenskej prítomnosti v Afganistane s cieľom posilniť diplomatické snahy o nastolenie mieru v tejto krajine. Pentagón zatiaľ odmieta komentovať najnovšie správy o údajne pripravovanom odsune časti amerických vojakov z Afganistanu.

Zdroj: Getty Images

Časť z amerických vojakov nasadených v Afganistane sa zúčastňuje na výcvikovej misii NATO Rozhodná podpora, zameranej na výcvik a odbornú prípravu miestnych bezpečnostných síl v boji proti bojovníkom z fundamentalistickej organizácie Taliban, dodala AFP. Ďalší pôsobia v rámci Spojenými štátmi vedenej protiteroristickej misie. Na základe prvých indícii však nie je podľa agentúry AFP zrejmé, ktorá časť z nich sa z Afganistanu stiahne ako prvá.

Podľa amerického zdroja, na ktorý sa AFP odvolala, už "padlo rozhodnutie. Dôjde k významnému odsunu". Hovorkyňa NATO Lungescová povedala, "že takéto správy zaznamenali", a novinárov odkázala na amerických predstaviteľov.

Turecko odsun vojakov USA víta, Nemecko by prijalo konzultácie

Turecko uvítalo rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa stiahnuť amerických vojakov zo Sýrie. Vyhlásil to v piatok na návšteve Malty turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. Podľa agentúry AP išlo o prvú oficiálnu reakciu Turecka na rozhodnutiu USA odísť zo Sýrie. Biely dom v stredu oznámil, že zo Sýrie bude stiahnutých všetkých približne 2000 príslušníkov amerických pozemných síl, pričom tento proces sa už začal. Trump svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že sa už podarilo naplniť cieľ americkej vojenskej prítomnosti v Sýrii - porážku extrémistickej organizácie Daeš.

Minister Čavušoglu v piatok takisto hovoril o potrebe koordinácie sťahovania vojakov s americkou stranou. Zároveň varoval, že ich odsun by mohol vytvoriť vákuum, ktoré by vyplnili teroristické skupiny. Všetky krajiny by podľa jeho slov mali byť ostražité pred zvyškami Daeš. Medzinárodné spoločenstvo sa teraz podľa Čavušogla musí zamerať na "politický proces" zameraný na budúcnosť Sýrie. Nemecká vláda v piatok oznámila, že Washington s Berlínom rozhodnutie stiahnuť svojich vojakov zo Sýrie vopred nekonzultoval. Hovorkyňa vlády Ulrike Demmerová v Berlíne novinárom povedala, že Berlín by takéto konzultácie ocenil.

Rozhodnutie Washingtonu môže podľa Demmerovej ovplyvniť dynamiku konfliktu, no na konečné víťazstvo nad Daeš treba podľa nej ešte vykonať veľa práce. Sýrske kurdské milície, ktoré bojujú proti Daeš v Sýrii, by sa mohli stiahnuť z frontových línií a premiestniť sa k tureckej hranici v prípade, pokiaľ by do nimi kontrolovanej oblasti vstúpila turecká armáda.

V piatok pred tým podľa agentúry AFP varoval Ilham Ahmad, vysoko postavený predstaviteľ Sýrskych demokratických síl (SDF). Ahmad po rokovaní s francúzskymi predstaviteľmi v Paríži povedal, že Francúzsko má ako člen NATO morálnu povinnosť zabrániť Turecku v útokoch na Kurdov. Po stiahnutí Američanov by podľa neho malo Francúzsko v Sýrii viac angažovať.