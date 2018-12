Belgický premiér rezignoval: Kráľ ho požiadal o dočasné vedenie vlády do májových volieb

BRUSEL - Belgický kráľ Filip prijal v piatok rezignáciu premiéra Charlesa Michela, súčasne ho však požiadal, aby napriek strate parlamentnej väčšiny zostal na čele dočasnej vlády, a to do volieb v máji budúceho roka. Oznámil to kráľovský palác.

ichel podal demisiu v utorok po tom, ako z vládnej koalície odišla jej najväčšia strana, Nová flámska aliancia (N-VA), ktorá nesúhlasila s tým, že premiér podporil Globálny pakt OSN o migrácii. Kráľ sa následne stretol so straníckymi lídrami, aby posúdil situáciu. Ak by sa totiž nepodarilo zabezpečiť úradnícky kabinet, ktorý by dovládol do volieb, hrozilo by vyhlásenie predčasných volieb, čo otvorene žiadna z politických strán nepodporovala.

Panovník po dvojdňových konzultáciách konštatoval, že lídri parlamentných strán sú ochotní garantovať "dobré spravovanie krajiny do najbližších volieb", uviedol kráľovský palác v piatkovom vyhlásení. Filip podľa neho požiadal politických lídrov, aby vláde nekládli prekážky pri dôležitej legislatíve, najmä rozpočte na rok 2019.

Po odchode N-VA z vlády zostalo zvyšným koaličným stranám - flámskym kresťanským demokratom z CD&V, flámskym liberálom z Open Vld a Michelovmu frankofónnemu Reformnému hnutiu (MR) - len 52 zo 150 kresiel v parlamente. Federálne parlamentné voľby v Belgicku boli stanovené na 26. mája 2019 spolu s voľbami do Európskeho parlamentu.