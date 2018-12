Tragický rok 2018: Po celom svete zabili až 53 novinárov

NEW YORK - Počet žurnalistov zabitých vo svete za ich prácu sa tento rok takmer zdvojnásobil. Vo svojej výročnej správe zverejnenej v stredu to uviedol Výbor na ochranu novinárov (VON) a zahrnul do nej aj vraždu slovenského novinára Jána Kuciaka.

Nezisková organizácia VON so sídlom v New Yorku, ktorá má za úlohu ochraňovať slobodu médií na celom svete, zistila, že do 14. decembra bolo v súvislosti so svojou prácou zabitých 34 žurnalistov, pričom celkovo ich prišlo o život najmenej 53. Pre porovnanie, výbor v roku 2017 zdokumentoval 47 úmrtí novinárov, z nich bolo 18 vrážd za prácu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

V najnovšej výročnej správe VON je uvedená aj vražda prispievateľa denníka The Washington Post Džamála Chášukdžího zo Saudskej Arábie, ostrého kritika tamojšieho kráľovského režimu. Jeho násilná smrť z 2. októbra na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule vyvolala otrasy na svetovej politickej scéne, pretože podľa obvinení stál za vraždou saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Prezident USA Donald Trump odsúdil násilie proti novinárom, ale VON poznamenal, že Trump ich zároveň označuje za "nepriateľov ľudu".

Okrem vrážd, ktoré sú odplatou novinárom za ich prácu, zahynuli žurnalisti aj v boji a krížovej paľbe alebo pri iných nebezpečných úlohách. Najnebezpečnejšou krajinou pre žurnalistov bol tento rok Afganistan, kde bolo zabitých 13 novinárov - niektorí z nich pri útokoch nasledujúcich tesne po sebe, ktoré podnikli samovražední bomboví atentátnici a prihlásila sa k nim militantná skupina Daeš.

Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v utorok vo vlastnej správe uviedla, že Spojené štáty sa tento rok prvýkrát dostali medzi päť najnebezpečnejších krajín na svete pre žurnalistov. V USA ich zahynulo šesť, z nich štyria sa nachádzali medzi piatimi obeťami strelca, ktorý 28. júna spustila paľbu v redakcii marylandských novín Capital Gazette. Táto streľba bola najkrvavejším útokom na médiá v novodobých dejinách USA. Páchateľ zastrelil aj obchodného partnera týchto novín. Ďalší dvaja novinári zahynuli pri reportáži počas výčinov extrémneho počasia.

VON okrem toho v správe napísal, že pribúdajú aj prípady väznenia novinárov. Časopis Time minulý týždeň vyhlásil väznených a zabitých novinárov za "osobnosť roka".

V správe VON sa uvádza, že žurnalisti zomreli tento rok i na Slovensku, kde zastrelili 27-ročného investigatívneho novinára Jána Kuciaka venujúceho sa korupcii, a na Malte, kde pri podobne zameranej práci zabila bomba uložená v aute novinárku Daphne Caruanovú Galiziovú. Najmenej štyroch novinárov zavraždili v Mexiku, dvoch v Brazílii a dvoch palestínskych novinárov zastrelili izraelskí vojaci počas protestov v pásme Gazy.

V Sýrii a Jemene, dvoch spomedzi krajín najviac zničených vojnou, bolo zabitých najmenej žurnalistov od roku 2011. Traja zahynuli v Jemene a v Sýrii zaznamenal výbor deväť úmrtí, v porovnaní s najvyšším počtom 31 úmrtí v roku 2012. Tento pokles však môže byť spôsobený obmedzeným prístupom do uvedených krajín alebo mimoriadne veľkým rizikom, ktoré odrádza médiá od návštev, upozornil vo výročnej správe Výbor na ochranu novinárov.