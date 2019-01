Proces s podozrivými z brutálnej vraždy novinára Chášukdžího nie je dostatočný, tvrdí OSN

Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorkyňu OHCHR Ravinu Šamdasáníovú, ktorá reagovala na medializované správy, že saudskoarabská štátna prokuratúra žiada trest smrti pre piatich z nich. Šamdasáníová zopakovala, že ľudskoprávna agentúra OSN vyzvala na nezávislé vyšetrovanie vraždy saudskoarabského novinára "s medzinárodnou účasťou". Tiež dodala, že OHCHR sa vždy stavia proti trestu smrti.

Saudskoarabský novinár Chášukdží, ktorý žil v USA, zmizol 2. októbra pri návšteve konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule, kam si prišiel vyzdvihnúť doklady potrebné na sobáš s tureckou snúbenicou.

Turci tvrdia, že Chášukdžího - prispievateľa amerického denníka The Washington Post - zaškrtilo a rozrezalo 15-členné saudskoarabské komando, špeciálne vyslané na túto úlohu do Istanbulu. Telesné pozostatky 59-ročného novinára sa napriek obhliadke konzulátu a iných miest dosiaľ nenašli. Keďže Chášukdží kritizoval saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, existujú špekulácie, že bol to práve on - faktický vodca kráľovstva -, čo nariadil jeho odstránenie.