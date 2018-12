Finančnú riaditeľku Huawei zatkli na žiadosť amerických úradov: Na kauciu ju stále neprepustili

Ženu, ktorá je dcérou zakladateľa spoločnosti Huawei, zatkli vo Vancouveri na žiadosť amerických úradov počas cesty z Hongkongu do Mexika. Meng Wan-čou (46) by mohla čeliť vydaniu do USA na základe obvinení z porušovania sankcií uvalených na Irán, pričom by jej mohlo hroziť maximálne 30 rokov za mrežami.

Jej kaučné vypočúvanie sa začalo v piatok vo Vancouveri, súd však ešte ani v pondelok nedospel k rozhodnutiu a vyslovenie verdiktu odložil o jeden deň. Americké ministerstvo spravodlivosti sa obáva, že by žena mohla opustiť krajinu a požiadalo kanadský súd, aby jej neudelil kauciu.

Jej právnik tvrdí, že Meng Wan-čou, ktorá mala v minulosti trvalý pobyt v Kanade, má s touto krajinou silné vzťahy a počas súdneho procesu zostane vo Vancouveri, kde spolu s manželom a dcérou vlastní luxusné domy.

Čína si v súvislosti so zadržaním Meng Wan-čou v sobotu predvolala aj kanadského veľvyslanca Johna McCalluma. Podľa čínskej diplomacie je zatknutie Meng Wan-čou "neodôvodnené, nespravodlivé a vo svojej podstate ohavné". Čína zároveň varovala pred "vážnymi následkami", pokiaľ riaditeľku neprepustia.