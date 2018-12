VIDEO Tvrdý zásah proti demonštrantom v Paríži: Slzotvorný plyn a delá, tisíc zadržaných

Úrady v dôsledku mimoriadnych bezpečnostných opatrení zadržali 343 ľudí. V meste sa podľa odhadov nachádza približne osemtisíc demonštrantov, ktorí podpálili aj stromy a hádžu svetlice.

Hovorca národnej polície potvrdil, že po celej krajine sú na železničných staniciach rozmiestnení strážnici, ktorých úlohou je overiť všetkých cestujúcich a zadržať akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť škody ľuďom alebo na majetku. Trom novinárom z agentúry AP, ktorí majú vládou vydané novinárske preukazy, polícia zobrala pmasky a ochranné okuliare. Tie im pomáhajú pri monitorovaní situácie.

