Diskotéka môže byť naozaj bojom o život: Študenti sa nevpratali do kože, 38 zranených

V sobotu nadránom tam v jednom z nočných klubov prišlo o život šesť ľudí v dôsledku masovej paniky. Tá vznikla počas rapového koncertu, keď niekto z prítomných údajne použil sprej s dráždivou látkou. V pondelok privolali záchranárov do dvoch škôl v regióne Lombardsko, v mestách Pavia a Soncino, po ďalších incidentoch s dráždivým sprejom, ku ktorým došlo v priestoroch škôl.

Hovorkyňa regionálnej záchrannej služby uviedla, že 33 študentov z Pavie a piatich zo Soncina previezli do nemocníc, ale nikto neutrpel vážne zranenia. Minister školstva Marco Bussetti v reakcii uviedol, že to, čo sa stalo, je "neprijateľné" a prisľúbil "vážne zásahy". "To, že niekto môže po tragédii v Corinalde napodobňovať čin, ktorý spôsobil smrť a bolesť, je niečo, čo sa nedá tolerovať," zdôraznil.

V súvislosti s udalosťami z mesta Corinaldo vyšetrujú jednu mladistvú osobu, informovala v pondelok talianska prokuratúra. Chlapec je podozrivý z neúmyselného zabitia a ublíženia na tele.