Veľké obvinenie od USA a Británie: Sýrska vláda a Rusko klamali o chemickom útoku

Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že účelom takéhoto výmyslu bolo "narušiť dôveru" v prímerie dosiahnuté v provincii Idlib, informovala spravodajská stanica BBC. Sýria a Rusko obvinili povstalcov z uskutočnenia novembrového útoku jedovatým plynom v meste Aleppo. Tvrdili pritom, že po útokoch museli ošetriť v nemocniciach približne 100 ľudí, ktorých zábery navyše zverejnili sýrske štátne médiá.

Ruské vojenské lietadlá následne zaútočili na územia v severnej Sýrii ovládané povstalcami, ktorí popierali, že by na Aleppo vypustili otravný plyn, a tvrdili, že ide o zámienku pre útoky na ich pozície. Spojené štáty v piatok vyhlásili, že majú "dôveryhodné informácie", že správy o útoku chlórom sú vymyslené, a že naopak provládne sily použili 24. novembra proti civilistom v Aleppe slzotvorný plyn.

"Spojené štáty sú hlboko znepokojené, že prorežimné sily si zabezpečili kontrolu nad týmto miestom bezprostredne po útoku, čo im umožnilo potenciálne sfalšovať vzorky a kontaminovať lokalitu pred jej riadnym preskúmaním Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW)," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Robert Palladino.

"Varujeme Rusko a (sýrsky) režim pred manipuláciou s miestom údajného útoku a vyzývame ich, aby zaistili bezpečnosť nestranných a nezávislých inšpektorov, aby mohli byť páchatelia vzatí na zodpovednosť," dodal. Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že doposiaľ "nevidelo nič, že by podporovalo tvrdenia" Ruska a Sýrie.

"Spojené kráľovstvo považuje za veľmi nepravdepodobné, že by bol pri tomto incidente použitý chlór, ako to tvrdí (sýrsky) režim a jeho ruskí spojenci. Je veľmi nepravdepodobné, že by za tým boli povstalci," uviedol vo vyhlásení britský rezort diplomacie. "Je pravdepodobné, že ide buď o zinscenovaný incident s cieľom falošne obviniť povstalcov, alebo o operáciu, ktorá nevyšla a z ktorej chceli Rusko a (sýrsky) režim vyťažiť," dodal.