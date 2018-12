Ruský gangster prehovoril o tajomstvách novodobej ruskej mafie: Úloha Putina a operácie z Krymu

Hovorí sa o nej ako o najväčšej mafii na svete. Jej brutálnosť šokuje, americká FBI ju považuje za najväčšiu zločinnú organizáciu na svete. V januári vyjde v Poľsku kniha novinára Artura Górskeho „Ruska mafia“. Kniha pozostáva z rozhovorov novinára Górskeho s Nazarom M, členom ruskej mafie v Poľsku v 90. rokoch. Autor knihy opisuje činnosť ruskej mafie v Poľsku pre týždenník Wprost.

Zdroj: PRÓSZYŃSKI MEDIA SP. Z O.O

„Bol majstrom v kickboxe a reprezentantom Bieloruska a v rovnakom čase aj vysoko postaveným členom organizovanej skupiny z Minska,“ opisuje Nazara M. autor knihy. „Do Poľska prišiel v 90. rokoch, lebo musel utiecť pred bieloruskou polícou, ktorá mu dýchala na krk.“ Prišiel na pozvanie Andrzeja Kolikowskeho alias „Pershinga“, známeho poľského mafiána v 90. rokoch. Medveď sa tak stal súčasťou medzinárodného organizovaného zločinu a predstaviteľ mafie z bývalého Sovietskeho zväzu. „Medveď pracoval pre všetkých, bol zodpovedný za logistiku,“ vysvetľuje jeho funkciu v Poľsku Gorski.

Ruská mafia na Kryme

Novinár tiež prezrádza, že Krym anektovaný Ruskom v roku 2014 bol ovládnutý mafiou. „Ak sa pozrieme na to, kto vládne na Kryme, odkiaľ prišli, čím sa zaoberali, môžeme predpokladať, že celá štruktúra administratívy Krymu je budovaná ako zločinecká organizácia. To taktiež znamená, Putin o tom vie a samozrejme mu to vyhovuje,“ hovorí Górski v rozhovore. Podľa jeho názoru poľské zločinecké skupiny nie sú také mocné, aby ovplyvnili rusko-ukrajinský konflikt, hoci ako sám priznáva, nie je žiadnym tajomstvom, že Poliaci mali úzke väzby s ukrajinskou mafiou.

Podľa Górskeho ruská mafia nie je taká aktívna, ako kedysi, ale sú také skupiny v Poľsku, ktoré sa zaujímajú o spoluprácu. Najmä tie zo strategický sektorov, napríklad v energetike. Časy sa zmenili, biznis ovládli biele goliere. Ruské organizované skupiny majú čo robiť na iných frontoch. Bojujú s džihádistami a kaukazskými skupinami, hospodária na Kryme, začínajú prenikať do Ázie. „V Poľsku sa zdá, že sme dôležití v tejto gangsterskej skladačke, ale nie je to úplne pravda,“ dodáva Górski.