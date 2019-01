Špinavé peniaze Trumpa: Rozprávkové bohatstvo s temnou minulosťou, biznis s ruskou mafiou

V roku 1976 išiel agent FBI Myron Fuller navštíviť mladého Donalda Trumpa v New Yorku. Budúci magnát práve začínal budovať svoju kariéru v obchode s nehnuteľnosťami s pomocou tajných platieb od otca. Fuller našiel Trumpa v prívese na stavenisku, kde mal kanceláriu. Trump prijal agenta veľmi chladne, ostal sedieť za stolom a nepodal mu ruku. O minulosti Donalda Trumpa informoval Newsweek.

Agent sledoval tip pobočky FBI v Miami, ktorá podozrievala Trumpa, že členovia mafie požiadali Trumpa, aby pre nich kúpil hotel Fontainebleau. Hotel na pláži bol známy stretnutiami boháčov a celebrít, ale aj mafiánov a špiónov. Hotel bol v roku 1976 na pokraji bankrotu a gangstri potrebovali bieleho koňa, ktorý by ho pre nich kúpil.

Fuller sa Trumpa opýtal jednoduchú otázku: „Prečo by sa Vaše meno objavilo medzi možnými záujemcami o hotel?“ Budúci prezident USA pokojne odpovedal, že nevie. Počul o nejakých ľuďoch, ktorí chceli, aby hotel kúpil, ale viac nič. Fuller ďalej vo výsluchu nepokračoval a zo staveniska odišiel.

Po viac ako štyroch dekádach sa Fuller smutne usmieva pri spomienke na toto stretnutie: „Keď vidím, kým je teraz a čo som sa o ňom dozvedel za posledné tri roky, ľutujem, že som sa neuvedomil a nepostupoval som v prípade prísnejšie.“

Rétorika mafiánskeho bossa

Ďalšie vyšetrovanie nijako nespojilo Trumpa s možnou kúpou hotela Fontainebleau. Trump sa neobjavil v nijakom ďalšom vyšetrovaní ani v nijakom veľkom prípade, ktoré spôsobilo pád piatich veľkých mafiánskych rodín, ktoré ovládali New York. Fullerovo stretnutie ale poskytlo časové okno do histórie, ktoré vysvetľuje ako sa Trump naučil hovoriť a konať ako mafiánsky boss, dokonca aj v Bielom dome.

Trump vyrastal v štvrti Queens, kde bola mafia všadeprítomná a týmto spôsobom sa formovala jeho osobnosť. Jeho zjavná porucha správania ho viedla ku bitkám v škole. V časoch, keď bol tridsiatnik, bol budúci americký prezident dokázateľne na radare FBI ako možný spolupracovník mafie. Jeho 40 ročná kariéra obchodníka je popretkávaná gangstrami. Nie je žiadne prekvapenie, že Trump platil ženám za mlčanie a ponúkal Vladimírovi Putinovi tajný podiel v hoteli. Svojho bývalého dlhoročného právnika nazýva potkan alebo verejne pranieruje prokurátorov, ktorí vyšetrujú jeho spoločníkov.

Kontakty s talianskou mafiou

Donald Trump sa zaplietol s mafiou, keď začal využívať služby Roya Cohna. Cohn mal reputáciu neľútostného právnika a Trump si ho najal, aby mu pomohol sa zorientovať v drsnom biznise s realitami v New Yorku. Cohn zastupoval bossov z mafiánskej rodiny Vita Genovese, ktorí mali na krku federálne vyšetrovanie z vydierania. Ako sa ukázalo, v rovnakom čase ako Fuller vypočul Trumpa, Cohnova právnická firma zastupovala gangstra Andrewa D´Amato, ktorý mal záujem o kúpu hotela Fontainebleau. D´Amato bol odsúdený za finančný podvod na Havaji spolu s inými mafiánmi v roku 1977.

Niektorí mafiánski klienti Roya Cohna kontrolovali stavebné odbory, ktorých požehnanie Trump potreboval na dokončenie svojich projektov. Trump si najal firmy vlastnené mafiánmi, aby mu postavili Trump Tower a Trump Plaza v New Yorku, vrátane nákupu predraženého betónu od firmy vlastnenej mafiánskymi bossmi Anthony „Tučný Tony“ Salerno a Paul Castelllano. Stretnutie Trumpa s Tučným Tonym mal sprostredkovať práve Cohn. Konexie tohto typu umožňovali obchádzať mestské regulácie o stavebnom odpade. Firmy zamestnávali nelegálne ľudí z východnej Európy a z Ázie. Stavebného azbestového odpadu sa zbavovali protizákonne. Trump odmietol, že by vedel o nelegálnych pracovníkoch, ale v tichosti zaplatil takmer 2 milióny dolárov (1,25 miliónov euro) do odborových fondov a na právnikov.

„New York bol totálne skorumpovaný a kontrolovaný mafiou v 80. rokoch a kto chcel byť úspešný podnikateľ, musel si nájsť spôsob, ako spolupracovať s podsvetím,“ povedal jeden bývalý agent FBI Walt Stowe, ktorý dlhoročne monitoroval Trumpove aktivity. Podľa jeho výpovede nikdy nevidel Trumpa pri nejakéj nezákonnej aktivite.

V roku 1988 sa Trump cítil komfortne v spoločnosti mafiánov. Oficiálne uzatvoril zmluvu s požičovňou limuzín, ktorú vlastnil John Staluppi, člen zločineckej rodiny Colombo. Trump sa medzičasom tlačil do hazardu v Atlantic City. Trump sa údajne stretol na obchodnom rokovaní s Kennethom Shapiro, finančníkom pre Nicodema „Malý Nicky“ Scarfo, známym gangstrom z Filadelfie. Obchody v Atlantic City ale dopadli pre Trumpa zle, skončil v miliardových dlhoch.

Na strane druhej bývalí agenti FBI spomínajú, že Trump mal nadštandardné vzťahy s pobočkou FBI v New Yorku. Uvažuje sa, že Trump pracoval ako informátor, preto nebol nikdy zatknutý a neobjavil sa v žiadnych vyšetrovacích spisoch.

Ruská mafia a pranie špinavých peňazí

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie ohľadom možného ovplyvňovania volieb v roku 2016. Členovia Trumpovho volebného tímu sa stretli s ruskými právnikmi a údajne od nich žiadali informácie na diskreditáciu Trumpovej súperky Hillary Clinton. Ruská právnička Veselnická, ktorá sa na stretnutí zúčastnila, je podozrivá zo stykov s ruskou mafiou.

Po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 sa ruská mafia začala výrazne tlačiť do USA. Niekedy sa spájala s talianskou mafiou Cosa Nostra. Trumpov právnik Roy Cohn navštevoval v mladosti ruskú štvrť a priženil sa do ukrajinskej rodiny. Na svadbe svojho priateľa sa chválil, že patrí k ruskej mafii. Obchodná spoločnosť The Trump Organization je zaplavená nelegálnymi ruskými peniazmi, tvrdí investigatívny žurnalista Craig Unger v rozhovore. Začalo sa to ako jednoduché pranie špinavých peňazí. Ruský gangster prišiel do Trump Tower v roku 1984 s kufríkom plným bankoviek a kúpil 5 luxusných bytov v hodnote 6 miliónov dolárov. Tento vzorec fungoval aj naďalej. Neznáme osoby kúpili 1300 apartmánov patriacich do Trumpovho portfólia v hotovosti, tvrdí Unger v rozhovore pre Newsweek. Vďaka týmto peniazom Donald Trump znovu zbohatol. Ruská mafia mu znovu pomohla obnoviť svoje obchodné impérium.

Odborník na ruskú mafiu Mark Galeotti tvrdí, že je to obyčajná chamtivosť. „Neexistuje žiadny priamy dôkaz o prepojení Trumpa a ruskej mafie. Dôkazy hovoria o tom, že Trump je ochotný robiť obchody s kýmkoľvek, bez ohľadu na reputáciu obchodného partnera.“

To bol zrejme prípad v roku 1976, keď Trump pokojne povedal agentovi Fullerovi, že počul o ponuke, aby kúpil hotel Fontainebleau spájaný s mafiou. V jeho hlase nebol ani šok ani rozhorčenie z obvinenia so spolupráce so zločincami. Fuller spomínal na moment v prívese na stavenisku a myslí si, že história by sa uberala iným smerom, keby sa niekto v FBI pozrel kriticky na Donalda Trumpa. „V tom čase jedine mafia mala záujem na kúpe hotela Fontainebleau. Keby som bol trochu dôraznejší, myslím, že by sa to všetko vyvinulo iným smerom,“ myslím si bývalý agent.