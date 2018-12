Vernosť až za hrob: FOTO Pes G. Busha (†94) dojal celý svet, po odchode pána ho čaká ďalšia misia

Na archívnej snímke z 2. apríla 2016 je exprezident USA George H. W. Bush. Zdroj: TASR/AP

Za významným politikom Georgeom Bushom starším, ktorý stál na čele Spojených štátov amerických v rokoch 1989 až 1993, netrúchli len jeho rodina, priatelia či verejnosť, ale i jeho verný štvornohý priateľ, pes Sully. Ten pri rakve svojho pána preležal celý deň. Moment zachytáva snímka Jima McGratha, hovorcu G. Busha staršieho, ktorá s dojemným popisom "Misia splnená" obletela celosvetové médiá.

Labradorský retríver Sully odpočíva pri rakve svojho pána. Zdroj: SITA/AP

Svoju pánovi slúžil ako asistenčný pes od začiatku tohto roka. Sully si však aj napriek pomerne krátkemu času vytvoril k pánovi silný vzťah. Tým, že bývalý prezident USA strávil posledné roky svojho života pripútaný na invalidný vozík, dvojročný labrador mu veľmi pomáhal. Do rúk mu nosil zvoniaci telefón, na povely mu podával rozličné predmety a dokonca otváral dvere. Psík má dokonca aj svoj instagramový účet.

Chesley "Sully" Sullenberger bol civilný pilot, ktorý v roku 2009 núdzovo pristál na rieke Hudson, aby zachránil všetkých 155 ľudí na palube stroja. Práve po ňom dostal pes Sully svoje meno. Vycvičeného Sullyho teraz čaká ďalšia misia. Po odchode svojho pána, ktorý dlhé roky bojoval s Parkinsonovou chorobou, bude pomáhať zraneným vojakom.

Politik George Bush starší umrel v piatok 30. novembra vo veku 94 rokov. V pondelok rakvu s jeho telom letecky prepravili z texaského Houstonu do metropoly USA, kde bude vystavená do stredajšieho rána. Následne bude opäť vzatá do Texasu. Sully bude po celý čas cestovať so svojím nebohým pánom.