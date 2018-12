Merkelová musela čakať na lietadlo ako obyčajná smrteľníčka: VIDEO Ľudia neverili vlastným očiam

Kancelárkino lietadlo sa po štvrtkovom odlete do Argentíny muselo krátko po štarte vrátiť do Nemecka kvôli neefektívnemu komunikačnému systému. Problémy podľa zistení odborníkov spôsobil chybný transformátor.

Merkelová meškala v piatok kvôli problémom s lietadlom. Zdroj: SITA/AP/Joerg Blank/DPA

Pretože nemecká vládna letka nemala k dispozícii náhradnú posádku pre zaoceánske lety, ktorá by iným strojom dopravila Merkelovú do Buenos Aires, odletela kancelárka do Madridu, odkiaľ pokračovala linkovým spojom. Do dejiska summitu tak dorazila so zhruba 12-hodinovým oneskorením.

Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Medzitým Berlín vyslal do Buenos Aires náhradný stroj, ktorý v nedeľu popoludní kancelárku dopravil do vlasti. Pretože ale posádka tohto lietadla musela v Buenos Aires dodržať povinnú prestávku, nemohla Merkelová bezprostredne po konci summitu nastúpiť na spiatočný let.

Voľný čas tak využila napríklad na to, aby dohnala premeškané piatkové stretnutie s argentínskym prezidentom Mauríciom Macrim. Potom sa prešla rezidenčnou štvrťou Recoleta a navštívila jeden z kostolov, čo neušlo pozornosti miestnych obyvateľov. Tí ihneď na twitteri informovali, že práve v meste stretli kancelárku.

Prechádzku zakončila v steakovej reštaurácii, kam ju odprevadil okrem iného vicekancelár Olaf Scholz. Do Buenos Aires pôvodne cestoval aj jej manžel Joachim Sauer, ten ale letenku na komerčnú linku z kapacitných dôvodov nezískal.