Práva a slobody obyvateľov Hongkongu musia byť chránené, povedala Merkelová pri návšteve Číny

Angela Merkelová a čínsky premiér Lim Kche-čchiang

Zdroj: SITA/Roman Pilipey/Pool Photo via AP

PEKING - Práva a slobody obyvateľov Hongkongu musia byť chránené. Riešenie politickej krízy v tomto čínskom meste sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom dialógu a malo by sa upustiť od násilia. V piatok to počas návštevy Číny uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová. Po príchode do Pekingu sa stretla s čínskym premiérom Lim Kche-čchiangom. Neskôr absolvuje večeru s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.