Americký minister sa pustil do Putina: Prezidenta obvinil z pokusu zasahovania do volieb

Mattis šéfa Kremľa obvinil aj z nezodpovedného prístupu ku konfrontácii medzi ruskými a ukrajinskými námornými silami, ku ktorej došlo minulý víkend v Kerčskom prielive. "Máme tu do činenia s niekým, komu jednoducho nemožno veriť. Niet pochýb o tom, že náš vzťah sa zhoršil," poznamenanal na margo vývoja americko-ruských vzťahov Mattis, ktorý v sobotu vystúpil na Reaganovom národnom obrannom fóre v meste Sami Valley v americkom štáte Kalifornia.

Svoje tvrdenie, že Rusko zasahovalo do novembrových kongresových volieb, Mattis nevysvetlil, len poznamenal, že Spojené štáty sú v tomto smere zo strany Moskvy svedkom nepretržitého úsilia o zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí. "Usilujú sa o sabotovanie demokratických procesov, ktoré je potrebné brániť," dodal v súvislosti so zasahovaním Ruska do amerických kongresových volieb Mattis.

Americký prezident Donald Trump zrušil plány stretnúť sa v rámci summitu skupiny G20, ktorý sa konal v piatok a v sobotu v argentínskej metropole Buenos Aires, so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Svoje rozhodnutie zdôvodnil práve námorným incidentom v Kerčskom prielive, pri ktorom minulý víkend Rusko zajalo tri lode ukrajinských námorných síl spoločne s 24 členmi ich posádok.

Stretnutia Trumpa s Putinom boli premárnené

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov označil zrušenie stretnutia Trump-Putin za premárnenú príležitosť. Zároveň dodal, že rozhodnutie šéfa Bieleho domu nijako "neprispelo k riešeniu celého radu dôležitých medzinárodných problémov". Putin s Trumpom sa však napokon v Buenos Aires nakrátko stretli. "Rozprávali sme sa postojačky. Odpovedal som mu na otázky ohľadom toho incidentu v Čiernom mori," povedal po skončení summitu G20 novinárom ruský prezident.

Mattis vo svojom prejave na Reaganovom obrannom fóre označil incident v Kerčskom prielive za dôkaz, že obranná stratégia, ktorú Trumpova administratíva vyhlásila takmer pred rokom, je správna, pretože sa väčšmi orientuje na veľmocenské súperenie s Ruskom a Čínou ako na vojny, ktoré vypukli v dôsledku teroristických útokov z 11. septembra 2001. Mattis vo svojom sobotňajšom prejave podrobil Putina neúprosnej kritike aj v oblasti vývoja americko-ruských vzťahov, keď vinu za ich zhoršovanie pripísal výlučne ruskému prezidentovi.

Na otázku, ako chcú Spojené štáty zabrániť ďalšej konfrontácii s Ruskom, bývalý generál americkej námornej pechoty odpovedal: "Sme vo veľmi zložitej situácii, pretože pán Putin je pomalý žiak. Nechápe, že tým, čo robí, vyvoláva nevraživosť voči vlastnému ľudu. Nekoná v najlepšom záujme ruského národa a vlastne núti NATO zbrojiť. Sme konfrontovaní s Putinovým dvojtvárnym porušovaním dohody INF."

Podľa AP tým Mattis narážal na Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu, ktorú v decembri 1987 podpísali americký prezident Ronald Reagan a sovietsky líder Michail Gorbačov. Biely dom naznačil, že Spojené štáty hodlajú v krátkom čase od zmluvy odstúpiť, pretože Rusko vyrába a rozmiestňuje rakety zem-vzduch, čo zmluva zakazuje. Moskva akékoľvek porušovanie dohody popiera.