Svedok v procese s narkobarónom El Chapom šokoval: Nariadil som vraždu 150 ľudí

NEW YORK - Líder bývalého kolumbijského drogového kartelu sa vo štvrtok priznal, že nariadil vraždy 150 ľudí. Na procese s mexickým drogovým bosom Joaquínom "El Chapom" Guzmánom, ktorý je v USA obžalovaný z viacerých ťažkých zločinov, popísal, ako spolu s ním prepravovali drogy do Spojených štátov.

Juan Carlos "Chupeta" Ramírez bol údajne jedným z dvoch Guzmánových hlavných kolumbijských dodávateľov. Zatkli ho v Brazílii a pred desiatimi rokmi ho vydali do USA. Dúfa, že spoluprácou počas procesu si skráti svoj 25-ročný trest o päť rokov, uviedla agentúra AFP. Americká prokuratúra požiadala Ramíreza, aby vysvetlil, ako s Guzmánovou pomocou vyviezol od roku 1989 až do svojho zatknutia v roku 2007 do Spojených štátov 400 ton kokaínu. Guzmán požadoval "stopercentne čistý kokaín najlepšej kvality".

Ramírez podľa vlastných slov osobne nariadil vraždy "približne 150 ľudí", aj keď tvrdí, že zabil len jednu osobu. Guzmána stretol "viac ako desať ráz", pričom ten odvtedy podstúpil mnohé plastické operácie. Kým bol na úteku, tak si zmenil čeľusť, oči, uši, nos, pery a líca. Guzmán, bývalý šéf drogového kartelu Sinaloa, je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv zločineckého prostredia v Mexiku. Začiatkom januára 2016 sa tretíkrát dostal do rúk polície.

Prvýkrát ho zadržali v roku 1993 v Guatemale, odkiaľ ho vydali do Mexika. V roku 2001, keď sa objavila informácia o jeho hroziacom vydaní do USA, sa mu však z väzenia podarilo ujsť. Po 13 rokoch na úteku ho polícia vo februári 2014 znova chytila. V júli 2015 sa mu však opäť podarilo ujsť, a to tunelom vykopaným z cely väzenia do najbližšieho domu. Na úteku vtedy strávil pol roka. Vo väzení v mexickom meste Ciudad Juárez pri hraniciach s USA, kde sa nachádzal až do vydania do Spojených štátov v januári 2017, ho strážilo okolo 700 príslušníkov ochranky, a to vnútri objektu i v jeho okolí.