Potvrdené! Štát kryl mafiu: Narkobarón EL Chapo dal prezidentovi 100 miliónov dolárov

NEW YORK – Pokračujúci súdny proces s brutálnym bossom drogového kartelu Jouquínom „El Chapo“ Guzmán priniesol ďalšie prekvapivé svedectvo. Kolumbijský právnik, ktorý pracoval pre narkobaróna, tvrdí, že kartel podplatil bývalého mexického prezidenta. Pojednávanie odhaľuje pozadie medzinárodného obchodu s drogami, najmä spôsob, ako mohol kartel fungovať 15 rokov bez zásahu mexických štátnych orgánov.

Minulý november sa v new yorskom Brooklyne začal súdny proces s obávaným mexickým narkobarónom Joaquínom „El Chapo“ Guzmánom. El Chapa vydali do USA v roku 2017. Federálna prokuratúra ho obvinila z pašovania obrovského množstva drog do Spojených štátov a z iných zločinov. Je obvinený zo založenia kartelu Sinaloa, medzinárodnej zločineckej organizácie, ktorá pašovala drogy a prala špinavé peniaze z predaja narkotík. Na súde postupne vypovedajú rôzni svedkovia a americký súd zbiera dôkazy. Šokujúce svedectvo podal jeden bývalý Guzmánov spolupracovník v utorok 15. januára. Tvrdí, že bývalý mexický prezident Enrique Peña Nieto prijal úplatok vo výške 100 miliónov dolárov (87,5 milióna euro), informuje Newsweek.

Kartel podplatil prezidenta

Svedok, ktorý vystúpil v utorok, je právnik kolumbijského pôvodu Alex Cifuentes a bol údajný blízky spolupracovník El Chapa a člen kartelu Sinaloa. Krížový výsluch so svedkom viedol Guzmánov obhajca a svedok potvrdil, že o dohode informoval príslušné úrady v roku 2016, ale nevedel, či k údajnému podplácaniu naozaj došlo.

„Pán Guzmán zaplatil úplatok 100 miliónov dolárov prezidentovi Enriqovi Peña Nieto?“ opýtal sa svedka Guzmánov advokát Jeff Lichtman. „Áno,“ odpovedal Cifuentes.

Jeff Lichtman obvinil v novembri mexických predstaviteľov, vrátane Enriqua Peña Nieta, z prijímania úplatkov, aby ochránili Ismaela „El Mayo“ Zambadu. Zambada je ďalší pašerák drog, ktorý je podľa obhajoby skutočný boss kartelu Sinaloa. Enrique Peña Nieto, ktorý bol v prezidentskom úrade od decembra 2012 do novembra 2018, vyhlásil obvinenia za falošné a hanlivé.

Nie je to prvý raz, čo svedok obvinil vysokého štátneho predstaviteľa z korupcie. V novembri svedčil ďalší člen kartelu Sinaloa Jesús Niebla, ktorý údajne podplatil poradcu súčasného mexického prezidenta Andrésa Manuela Obradora niekoľkomiliónovým úplatkom ešte v roku 2005. Dotknutý poradca Genaro García Luna odmietol obvinenie ako ohováranie. Newsweek doposiaľ nezískal vyjadrenie advokátov Joaquína Guzmána. Peña Nieto bol nedostupný a k obvinenie nekomentoval.