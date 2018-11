Rusko vyvoláva napätie: Zajatí námorníci sú už vo väzbe, Ukrajina to odsúdila

V stredu to vyhlásila ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisová. Ako uviedla, rokovala v tejto veci aj s ruskou ombudsmankou Tatianou Moskalkovovou. Tá ukrajinských predstaviteľov nasmerovala na centrálu ruskej tajnej služby FSB v krymskom Simferopole, a tí celú záležitosť zahrali "do autu". Ukrajinským predstaviteľom totiž povedali, že jednotlivých zadržaných ukrajinských námorníkov musia najskôr prideliť každého ku konkrétnemu predstaviteľovi FSB, a až ten bude mať právomoc posúdiť, koho ku "svojmu" zajatcovi pustí.

Veliteľ námorných síl ukrajinskej armády Igor Vorončeko už v utorok vyhlásil, že ruská armáda donútila ukrajinských zajatcov k falošným výpovediam. "Poznám týchto námorníkov, vždy to boli veľmi čestní profesionáli. Ale veci, ktoré teraz hovoria, nie sú pravdivé," povedal Vorončeko. Ruská armáda krátko predtým zverejnila video z vypočúvania, na ktorom zadržaní Ukrajinci hovoria, že im Rusi "opakovane oznamovali", že majú zakázané preplávať cez Kerčský prieplav, no posádky lodí toto varovanie "zámerne ignorovali".

K eskalácii napätia medzi Ruskom a Ukrajinou došlo v nedeľu v Kerčskom prielive, ktorý spája Čierne more a Azovské more. V čase, keď sa cez prieliv snažili preplávať tri ukrajinské lode plaviace sa z Odesy na pobreží Čierneho mora do Mariupoľa na pobreží Azovského mora, na ne zaútočilo ruské námorníctvo. Všetky tri ukrajinské lode Rusi zadržali, rovnako aj všetkých 24 ukrajinských námorníkov, ktorí boli na ich palubách.

Podľa ruskej armády sa Ukrajinci plavili v ruských výsostných vodách, podľa Ukrajiny na nich Rusi naopak zaútočili v medzinárodných vodách. Ukrajinský prezident Porošenko už v pondelok Rusko požiadal, aby zadržaných ukrajinských námorníkov a lode okamžite prepustilo, Moskva to však odmietla. Ako informoval predseda Výboru Rady Ruskej federácie pre obranu a bezpečnosť Viktor Bondarev, Rusko plánuje všetkých 24 zadržaných ukrajinských námorníkov postaviť pred súd.

Všetci ukrajinskí námorníci zajatí pri Kerčskom incidente sú už vo väzbe

Súd v Simferopole na Kryme rozhodol v stredu o väzobnom stíhaní posledných deviatich námorníkov zajatých počas nedeľného incidentu v Kerčskom prielive do 25. januára 2019. Informovala o tom agentúra Interfax.

Príslušníci ukrajinského námorníctva boli obvinení z nelegálneho prekročenia hranice spáchaného skupinou osôb na základe predchádzajúcej dohody alebo organizovanou skupinou za použitia násilia, prípadne hrozby násilia. Agentúra AP uviedla, že obvineným hrozí v prípade odsúdenia šesť rokov väzenia.

Ukrajina odsúdila "nezákonnú" väzbu svojich námorníkov

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v stredu oznámilo, že poslalo Moskve diplomatickú nótu na protest proti "nezákonnej" väzbe 24 ukrajinských námorníkov, ktorých Rusko zajalo v nedeľu 25. novembra aj s troma loďami. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

"Zopakovali sme ruskej strane kategorickú požiadavku, aby okamžite prepustila z väzby zajatých občanov Ukrajiny a zaistila ich bezpečný návrat do vlasti," uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského ministerstva. Rusko v nedeľu v oblasti Kerčského prielivu, medzi Čiernym a Azovským morom, zajalo tri lode ukrajinských námorných síl aj s 24 členmi posádok. Ruská pobrežná stráž pri tom použila zbrane. Traja ukrajinskí námorníci utrpeli zranenia a bola im poskytnutá lekárska pomoc.