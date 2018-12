Holandskom otriasa bizarný súdny prípad: Mužovi nik neverí, hotová diskriminácia

"Pán Ratelband sa môže cítiť o 20 rokov mladší v porovnaní so svojím skutočným vekom a podľa toho aj konať," uviedol súd v meste Arnhem v tlačovom vyhlásení. "Ale zmeniť dátum jeho narodenia by znamenalo, že by z registra narodení, úmrtí, manželstiev a registrovaných partnerstiev zmizlo 20 rokov záznamov. Malo by to celú škálu nežiaducich právnych a sociálnych dôsledkov," dodal súd.

Motivačný spíker Ratelband sa obrátil na súd minulý mesiac a argumentoval, že sa necíti na 69 rokov. Vyhlásil, že jeho žiadosť je rovnaká ako iné formy osobných zmien, ktoré už Holandsko aj svet umožňujú, napríklad nadobudnutie iného mena či pohlavia.

V písomnom odôvodnení rozsudku sa uvádza, že holandský zákon prisudzuje človeku práva a povinnosti založené na veku "ako napríklad právo voliť a povinnosť navštevovať školu". "Ak by sa žiadosti pána Ratelbanda vyhovelo, tieto vekové podmienky by stratili zmysel," konštatoval súd. Ten podľa svojich slov uznáva, že "v spoločnosti je taký trend, keď sa ľudia dlhšie cítia telesne zdatní a zdraví, ale nepokladá to za dostatočný argument pre zmenu dátumu narodenia človeka".

Ratelbandovi sa nepodarilo súd presvedčiť, že trpí diskrimináciou z hľadiska veku. Podľa odôvodnenia rozsudku "sú dostupné aj iné možnosti, ako namietať proti vekovej diskriminácii, než zmeniť dátum narodenia". Ratelband požadoval, aby bol v oficiálnych dokumentoch uvádzaný o 20 rokov mladší. Ako dôvod tohto kroku uvádzal diskrimináciu pri nadväzovaní kontaktov na zoznamovacích webových stránkach, ako aj sťažené pracovné vyhliadky. Podľa vlastných slov jeho vek neodráža jeho emocionálny stav. Svoju požiadavku prirovnal k ľuďom, ktorí túžia byť transrodovými osobami.

Ratelband na súde v meste Arnhem pred mesiacom požiadal, aby bol dátum jeho narodenia zmenený z 11. marca 1949 na 11. marca 1969. "Keď mám 69 rokov, som limitovaný. Keď mám 49 rokov, môžem si kúpiť nový dom, jazdiť na inom automobile, môžem prijať viac práce. Ak na (webovej stránke) Tinder uvediem, že som 69-ročný, nedostanem žiadnu odpoveď. Ako 49-ročný by som bol so svojím výzorom v luxusnej pozícii," vyhlásil už skôr na súde Ratelband.

"Môžete si zmeniť meno. Môžete si zmeniť pohlavie. Prečo teda nie aj vek? Človeka nič nediskriminuje viac než vek," uviedol Ratelband pred časom pre holandské noviny De Telegraaf.