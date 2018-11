Sýrčan trčal nedobrovoľne sedem mesiacov na letisku v Malajzii: VIDEO Šťastný koniec drámy

Ťaživá situácia Sýrčana si získala medzinárodnú pozornosť potom, čo začal zverejňovať videá z medzinárodného letiska v Kuala Lumpur. Takisto čulo komunikoval na sociálnych sieťach, na ktorých popisoval svoj život v právnom vákuu.

Rodák zo sýrskej Suvajdy sa predtým pokúšal bez úspechu získať azyl v Ekvádore a Kambodži. Posledné dva mesiace strávil v detenčnom zariadení pre imigrantov. Kanadské charitatívne organizácie sa medzitým snažili vyriešiť jeho prípad tak, aby mohol odísť do Kanady so statusom utečenca.

V pondelok neskoro večer dorazil do kanadského Vancouveru. Laurie Cooperová, dobrovoľníčka z kanadskej charitatívnej organizácie Canada Caring Society, uviedla, že je to "obrovská úľava" a že tomu stále nemôže uveriť. "Kým som ho na letisku neobjala, stále to nebola skutočnosť. Bola to naozaj dlhá cesta s mnohými vzostupmi a pádmi." Dodala, že "jeho kauza je typickým príkladom problémov, s ktorými sa stretávajú utečenci po celom svete".

Za Kuntara bojovalo mnoho ďalších organizácií obhajujúcich ľudské práva. On-line petíciu spustenú organizáciou Canadian Caring Society, ktorá žiadala kanadského ministra pre prisťahovalectvo, aby bol Sýrčanovi umožnený vstup do krajiny, podpísalo okolo 62.500 ľudí.

Keď v Sýrii v roku 2011 začala občianska vojna, pracoval Kuntar v oblasti poisťovníctva v Spojených arabských emirátoch (SAE). Pretože nesplnil vojenskú povinnosť, nemohol si tam predĺžiť pas. Do Sýrie sa bál vrátiť zo strachu, že bude zatknutý, takže zostal nelegálne v SAE, kde ho ale roku 2016 zadržali.

Nový pas nakoniec získal, ale bol deportovaný do Malajzie, čo je jedna z mála krajín, ktorá Sýrčanom umožňuje vstup bez víz. Kuntar dostal trojmesačné turistické vízum a po jeho vypršaní sa pokúsil dostať do Turecka, ale odmietli ho vpustiť do lietadla. Odcestoval do Kambodže, ktorá ho však poslala späť. Odvtedy žil na letisku a živil sa jedlom, ktoré mu nechával letiskový personál.