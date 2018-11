Ďalší útok autom, vodič v Číne vbehol na chodník a zabil siedmich ľudí

LE-ŠAN - Sedem ľudí zahynulo a ďalší štyria utrpeli v utorok zranenia v čínskom meste Le-šan v provincii S'-čchuan po tom, ako vozidlo vyšlo na chodník a vrazilo do skupiny ľudí. Šoféra zadržali a celý prípad sa vyšetruje.

Zranených previezli do nemocnice. Podľa agentúry Sinchua automobil vyšiel v ranných hodinách na chodník veľkou rýchlosťou a narazil do ľudí na autobusovej zastávke.

K zrážke došlo päť dní po tom, ako vodič auta úmyselne vrazil do skupiny školákov v meste Chu-lu-tao na severovýchode Číny. Päť detí prišlo o život a ďalších 19 utrpelo zranenia. Dvadsaťdeväťročný nezamestnaný šofér predtým, ako vrazil do detí, uvažoval o samovražde "pre spory" so svojou manželkou.

Číne však v poslednom čase došlo k viacerým zámerným útokom autami. V októbri muž vrazil s vozidlom do davu chodcov v meste Ning-po na východe krajiny, kde zabil dvoch ľudí a zranil 16 ďalších.

V septembri zahynulo v provincii Chu-nan 11 ľudí a 44 osôb hospitalizovali po tom, ako muž úmyselne narazil vozidlom SUV do ľudí na námestí, aby následne vystúpil a útočil ďalej dýkou a lopatou.