Čína potajme ničí krajinu na Sibíri: Nedozierne následky! Miestni sa hnevajú, hrozí katastrofa

Podľa The Jamestown Foundation rapídne rastie hnev medzi ľuďmi východne od Uralu na centrum Ruska, pretože dáva Číne obrovský ekonomický prístup do ich regiónu. Miestni obyvatelia hovoria, že obchodné dohody sú prospešné len pre oligarchov a ruský štát. Navyše ich rozhorčenie na Peking zahŕňajú arogantné spôsoby, ktorými sa čínske spoločnosti správajú na ruskom území, často ignorujú záujmy miestnych obyvateľov a porušujú ruské právo s pocitom absolútnej beztrestnosti.

Obyvatelia Sibíri a Rusi z Ďalekého východu sa pohoršujú nad mnohými čínskymi činmi, ale čoraz väčšmi vinia Moskvu, že to umožnila. V skutočnosti centrálna ruská vláda často uzatvárala zmluvy s čínskymi firmami bez konzultácií s miestnymi úradníkmi a dokonca okorenila dohodu s Čínou poskytovaním dotácií z daní ruských občanov a firiem. Nespokojenci obviňujú Moskvu, že umožnila takmer neobmedzenú čínsku imigráciu. Prichádzajúci pracovníci sú potom zamestnaní v čínskych továrňach pôsobiacich na ruskej pôde, čím sa eliminuje akákoľvek možnosť, že by miestni Rusi mohli získať túto prácu.

Zdroj: Getty Images

Miestni obyvatelia sú tiež zhrození zo súhlasu Moskvy, ktorá dovolila Číne získavať vodu z jazera Baikal a dovážať ju do čínskych miest. A napokon, nenávidia úradníkov za to, že umožnili budovať čínske letoviská na pobreží tohto jazera, a to aj na miestach, kde Moskva zákonom zabránila Rusom, aby tak urobili. To však nie je všetko.

Pohroma pre celú planétu

Zdroj: Getty Images

Ruský ekologický aktivista a blogger Pavol Paškov uskutočnil v lete tohto roka expedíciu do tajgy, aby zistil, čo je pravdy na nadmernom výrobe lesov ruskými podnikateľmi, ktorí vyvážajú drevo do Číny a natočil o tom film. Na jeho počudovanie však dospel k zásadnému záveru: "Prakticky všetok lesný priemysel teraz patrí Čínskej ľudovej republike." Dodal, že Sibír sa stala dodávateľom surovín pre Čínu, resp. "de facto Sibír už patrí Číne". Ruskí podnikatelia už do toho nie sú takmer nijako zainteresovaní.

Jeho vyšetrovanie ukázalo, že Číňania nielen vlastnia lesy, ale vytvorili svoj vlastný spracovateľský systém, takže z neho má prospech len veľmi málo Rusov v regióne. Podľa neho však ruské úrady "radšej o probléme mlčia a ignorujú názor občanov." Jednoducho zoberú peniaze, ktoré Číňania platia a odvracajú sa. Dokonca ani nepodniknú kroky, keď čínske firmy a turisti vytláčajú Rusov z miest pri Bajkalskom jazere.

Zdroj: Getty Images

Podľa Paškova môže tento problém narásť do obrovských rozmerov, preto vyzýva ruských občanov, aby žiadali od Moskvy nech zastaví túto katastrofu skôr, než bude príliš neskoro. O 20 až 30 rokov sa totiž veľké lesy zmenia na bažiny a prázdne stepy. Zriedkavé druhy zvierat vymiznú a obyvatelia Sibíri prídu o zdroj existencie. Budúcim generáciám tak nezostane skoro nič. Hlavne ak Číňania obchádzajú zákony, ťažia nelegálne viac dreva, ako majú povolené a navyše vyťažené plochy opäť nezalesňujú.