Kamarátky (†17, †17) si urobili spoločnú selfie: VIDEO O pár minút ich úsmev zmazala smrť

BOMBAJ - Dve dospievajúce dievčatá si urobili spoločné selfie, ktoré zverejnili v aplikácii WhatsApp a potom skočili do studne, kde sa utopili. Telá Praviny Rawteovej (17) and Smity Pageovej (17) sa našli na vyhľadávanom mieste samovrahov v Bombaji v západoindickom štáte Maharashtra.

Polícia tvrdí, že dievčatá si urobili selfie tesne predtým, ako zomreli. Ich mobilné telefóny a topánky sa našli neďaleko a vyšetrovatelia veria, že do vody skočili spoločne na základe samovražednej dohody. Ich šokované rodiny tvrdia, že ani jedna z nich nejavila známky depresie alebo samovražedné sklony.

Jeden z trúchliacich otcov uviedol, že ho dcéra nedávno prosila, aby jej kúpil šaty, ktoré videla v televízii. "Sľúbil som, že ich budem mať... Oblečenie príde o niekoľko dní, ale moja dcéra už tu nie je, aby ho nosila," povedal pre Indian Express. "Čo je to za priateľstvo, keď jedna povie, skoč so mnou do studne a druhá skutočne skočí? Dokonca aj v posledných chvíľach mali na sebe rovnaké košele a nohavice."

Polícia prehľadáva telefóny dievčat v nádeji, že objaví motív, no bude to mať ťažké, keďže svoje rozhovory na WhatsApp vymazali. Jedna z nich sa údajne nedávno rozišla so svojím priateľom a povedala mu, že už si našla niekoho iného. Či to však má spolu súvis, nie je zatiaľ známe.

Samovražda v danej studni je už štvrtou za dva roky a polícia uviedla, že je z toho "unavená." Žiada miestne úrady, aby ju zakryli. Dievčatá boli už od detstva nerozlučné kamarátky. Vyrastali blízko seba a ich rodičia boli pestovateľmi ryže. Jedna ešte chodila do školy, no druhá z nej už odišla, aby šitím zarobila nejaké peniaze.

Polícia uviedla, že z dediny odišli v popoludňajších hodinách a svojej rodine nič nepovedali. Miestny chlapec ich mal zbadať, ako kráčajú ku studni, ale požiadali ho, aby mlčal o tom, že ich videl. Potom mali zavolať chlapcovi, ktorého poznali a povedali mu, čo plánujú urobiť. Ten to oznámil bratovi jedného z dievčat, ktorý utekal na miesto, ale prišiel neskoro. Privolaní hasiči a záchranári už zo studne vytiahli iba bezvládne telá.