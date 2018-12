Myslíte si, že dieťa nemôže trpieť týmto vážnym ochorením? OMYL! Spoznajte jeho príznaky

PARÍŽ - Depresia u dospelých býva veľmi často podceňovaná. Čo však povedať, keď ide o celkom malé dieťa? Pre väčšinu z nás je vždy ťažké si predstaviť, že by dieťa, zvlášť maličké, mohlo trpieť depresiami. Hoci to býva výnimočné, depresie sa môžu objavovať už od narodenia, píše francúzsky denník Le Figaro.

Avšak je to porucha, ktorá si vyžaduje účinnú liečbu. Ako ukazujú štúdie, rodinná psychoterapia, ktorá je určená pre rodičov detí od dvoch do siedmich rokov, ktoré vykazujú známky poruchy správania, je u depresívnych detí v predškolskom veku účinná.

"Tým, že identifikujeme depresiu čo možno najskôr a pomôžeme dieťaťu, aby zmenilo spôsob prežívania emócií, je možné zmeniť priebeh depresie," uvádza profesor Joan Luby, hlavný autor štúdie uverejnenej v časopise American Journal of Psychiatry.

Predovšetkým je potrebné vedieť, že depresia môže vzniknúť hneď po narodení, hoci to je výnimočné. "Niektoré deti sa rodia bez chuti k životu, bez životného elánu. Často to je anorexia, ktorá nás na to upozorní. Títo kojenci nemajú chuť sať materské mlieko. Môžu to však byť aj pasívne deti, ktoré stále spia, oveľa viac než ostatné deti ich veku," vysvetľuje profesorka Marie-Rose Morová, riaditeľka domu pre dospievajúcu mládež pri klinike Cochin v Paríži.

Potom sa depresia prejavuje oneskoreným vývojom a neschopnosťou komunikácie. Deti si nedokážu sadnúť alebo samy obliecť. Sťahujú sa do seba, oddeľujú sa od okolitého sveta.

Ak depresia nasleduje po nejakej udalosti, rodičia môžu pozorovať akýsi zlom vo vývoji dieťaťa. Deti potrebujú človeka, na ktorého sa môžu upnúť, sú veľmi závislé na prostredí, v ktorom žijú. Iste nám napadne, že dieťa môže poznamenať úmrtie v rodine alebo rozvod rodičov. Avšak aj situácie oveľa menej dramatické sú pre deti niekedy veľkou skúškou.

"Liečila som jednoročné dieťa, ktoré ochorelo na depresiu po náhodnom odchode pestúnky, ktorá sa o neho starala. Tej zomrela matka, nedokázala tejto udalosti čeliť a tak odišla od dieťaťa, bez jediného slova. Dieťa sa stiahlo do seba, bolo úplne tiché, hoci sa predtým hralo a žvatlalo," hovorí profesorka Marie-Rose Morová.

Ďalšou častou rizikovou situáciou pre deti je hospitalizácia. "Nie je normálne, keď pri veľmi malom dieťati, ktoré bolo hospitalizované, pozorujeme prerušenie vývoja," varuje profesorka Marie-Rose Morová. Akonáhle je však detská depresia diagnostikovaná, lieči sa našťastie dobre pomocou terapie prispôsobenej tomuto veku.