Britská polícia našla dvojníka Rossa z Priateľov: Zlodej na FOTO spôsobil svetový ošiaľ

"Po výzve, ktorú sme zverejnili v snahe vypátrať muža nápadne sa podobajúceho na známeho herca, máme teraz novú správu," napísala v utorok na Twitteri polícia v anglickom grófstve Lancashire. Citovala ju tlačová agentúra DPA. Táto polícia chytila 36-ročného podozrivého v londýnskej mestskej štvrti Southall za pomoci londýnskej Metropolitnej polície.

Policajti sa osobitne poďakovali americkému hercovi Davidovi Schwimmerovi, ktorý sa stal celosvetovo známy práve úlohou sympatického, "streleného" paleontológa Rossa v dlhodobo vysielanom televíznom seriáli Priatelia z 90. rokov minulého storočia.

Zdroj: TASR/Blackpool Police via AP, File

Schwimmera očividne tiež udivil mierne rozmazaný záber bezpečnostnej kamery, ktorý sa šíril na internete a zachytával jeho záhadného dvojníka pri krádeži prepravky s pivom, lebo scénku s humorom parodoval - zverejnil video seba samého, ako náhlivo odchádza z obchodu v New Yorku s náručou plnou plechoviek. Vo videu hovorí: "Prisahám, že som to nebol ja. Veď vidíte, že som bol vtedy v New Yorku."