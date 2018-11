Obecným a mestským policajtom chýba sociálne zabezpečenie, povedal ich prezident

„Toto je problém nielen nás, ale aj Česka a Poľska. Sme v Európskej únii jediné tri krajiny, ktoré toto nemajú vyriešené," objasnil. Združeniu sa podľa neho nedarí dosiahnuť, aby boli mestskí a obecní policajti aspoň do istej miery vnímaní ako štátni. Dodal, že je to ich "najboľavejší" bod a pýta sa, prečo to Prezídium Policajného zboru (PZ) SR alebo ministerstvo vnútra nechce zohľadniť.

„Oni uvádzajú, že mestské polície nie sú ozbrojený zbor, ale je to poriadkový útvar mesta. Nech nám ale niekto povie, aký je rozdiel, medzi ozbrojenou zložkou mesta a PZ, ktorý je tiež ozbrojený. Aký je rozdiel medzi mestským policajtom a hasičom, alebo horskou a záchrannou službou, ktorí tieto sociálne benefity majú? Potom ďalej tvrdia, že oni si na to našetrili sami a nám to má zaplatiť samospráva. Ale veď odvody odvádzame do štátneho rozpočtu rovnako ako oni, takže ani toto nie je argument," konštatoval Andrejko.

Podľa neho neexistuje pádny dôvod, prečo by mestskí a obecní policajti nemali mať takéto výhody tiež. Poznamenal, že tohtoročné ocenenie 13 príslušníkov za záchranu života potvrdzuje opodstatnenosť samosprávnych polícií.