Nedávno priatelia, teraz Trump znova kritizuje Macronov plán na európsku armádu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa v utorok v sérii príspevkov na Twitteri pustil do francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Kritizoval ho za zámer zriadiť armádu Európskej únie, spomínal tiež jeho nízku popularitu i vysoké clá, ktoré vo Francúzsku platia na dovoz vína z USA. Na nahnevané príspevky už zareagovala i Macronova kancelária s tým, že "sa k ním nebude vyjadrovať", informovala agentúra AFP.

Trump na Twitteri tvrdil, že Macron o armáde EÚ hovorí len preto, aby mal ďalšiu tému, keďže sa vo Francúzsku borí s nízkou "26-percentnou" popularitou a vysokou "desaťpercentnou" nezamestnanosťou.

"Emmanuel Macron navrhuje vytvorenie svojej armády, ktorá by ochránila Európu pred Spojenými štátmi, Čínou a Ruskom. To bolo Nemecko v prvej a druhej svetovej vojne - ako to pre Francúzsko dopadlo? V Paríži sa začínali učiť nemčinu, než prišli USA," napísal Trump v príspevku, ktorý zakončil zvolaním: "Plaťte na NATO alebo nie!"

V ďalšom tvíte Trump vyzdvihol Francúzsko ako znamenitého výrobcu vín. Paríž však podľa jeho slov pre vysoké clá komplikuje situáciu americkým vinárom, ktorí by chceli vo Francúzsku predávať, pričom USA naopak podľa neho francúzskym vinárom predaj nízkymi clami zľahčujú. "Nespravodlivé, musí sa to zmeniť!" vyhlásil.

"Mimochodom, žiadna krajina nie je nacionalistickejšia ako Francúzsko, (sú to) veľmi hrdí ľudia - a oprávnene!" napísal ďalej Trump a deklaroval, že treba urobiť "FRANCÚZSKO OPÄŤ VEĽKÝM!".

V poslednom zo sérií nahnevaných utorňajších tvítov na účet Francúzska sa Trump venoval tomu, ako pre zlé počasie musel zrušiť návštevu cintorína amerických vojakov severovýchodne od Paríža, plánovanú na sobotňajšie popoludnie. Na miesto mal doletieť vrtuľníkom, čo nebolo pre slabú viditeľnosť možné.

Trump podľa svojich slov navrhol, aby sa na cintorín doviezol autom, no tajná služba mu to nepovolila. Tvrdí tiež, že na ďalší deň mal vo Francúzsku "v lejaku" prejav na inom americkom cintoríne, a sťažuje sa, že médiá o týchto jeho ťažkostiach len málo informovali.