Televízia CNN zažalovala Biely dom za zákaz vstupu jej novinárovi

WASHINGTON - Americká spravodajská televízia CNN zažalovala v utorok administratívu Donalda Trumpa za to, že Biely dom porušil ústavné práva novinára Jima Acostu, keď mu zrušil akreditáciu, a to po búrlivej výmene názorov medzi prezidentom a žurnalistom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Roztržka spravodajcu CNN s Trumpom sa odohrala v živom celoštátnom televíznom vysielaní. Následný zákaz Acostovej novinárskej práce v Bielom dome vyvolal vlnu obvinení, že Trump potláča slobodu tlače. Zároveň spôsobil prudké vyhrotenie napätia medzi prezidentom a CNN, ktorá je často terčom Trumpovho hnevu.

"Nezákonné zrušenie tejto akreditácie porušuje prvý dodatok (ústavy USA), v ktorom je zakotvená sloboda tlače, teda práva televízie CNN a Acostu, a tiež piaty dodatok, obsahujúci právo na riadny právny postup," uviedla CNN vo vyhlásení, ktoré oznamovalo podanie žaloby na federálnom súde vo Washingtone.

"Požiadali sme tento súd o vydanie okamžitého príkazu, aby bola Jimovi vrátená akreditácia," uviedla okrem iného CNN a varovala, že odobratie akreditácie Acostovi by sa mohlo stať precedensom pre budúce útoky na iné médiá.

"Ak sa to ponechá bez námietky, konanie Bieleho domu bude mať nebezpečný 'ochromujúci' vplyv na akéhokoľvek iného novinára, ktorý informuje o zvolených predstaviteľoch krajiny," dodala CNN vo vyhlásení. Povolenie chodiť na tlačové konferencie a brífingy do Bieleho domu odobrali Acostovi po ostrej výmene názorov, do ktorej sa 7. novembra dostal s americkým prezidentom Trumpom.

K slovnej prestrelke medzi oboma mužmi došlo v minulosti už viackrát. Tá najnovšia sa odohrala po tom, ako sa Acosta prezidenta začal vypytovať na tzv. karavánu migrantov zo Strednej Ameriky, ktorá sa blíži k hraniciam USA. Trump po pár otázkach, v ktorých Acosta spochybňoval jeho tvrdenia, reportéra zahriakol a nariadil mu, aby sa vzdal mikrofónu. Keď to Acosta odmietol, Trump ho nazval "hrubým a hrozným človekom" a podobne počastoval neskôr i samotnú CNN. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová zakrátko informovala, že Acostovi až do odvolania odobrali vstup do Bieleho domu.