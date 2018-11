Najhoršie obavy cestujúcich realitou: VIDEO Drsné núdzové pristátie, niekoľko zranených

Podľa novín Guyana Guardian k incidentu došlo dnes v skorých ranných hodinách, keď boeing vzlietol z medzinárodného letiska Cheddi Jagan v Guyane. Už po 18 minútach vo vzduchu piloti hlásili technické problémy a stroj, ktorý viezol 118 pasažierov do kanadského Toronta, sa musel vrátiť. Po dosadnutí však brzdy nefungovali tak, ako mali a lietadlo skončilo mimo dráhy. Pri náraze do plota došlo k odtrhnutiu krídla aj jedného z motorov od trupu.

#BREAKING #FlyJamaica 757 en route to Toronto returns to Georgetown, Guyana airport and crash lands. Passengers escape via slides. The Boeing jet crash-lands at Guyana airport, six injured: minister pic.twitter.com/AtUmh9sRs6