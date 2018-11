VIDEO Ďalší teroristický útok: Muž kričal Allah Akbar a zaútočil nožom!

Militantná organizácia Islamský štát (Daeš) sa prihlásila k piatkovému útoku nožom v centre austrálskeho mesta Melbourne, pri ktorom bola zabitá jedna osoba a dve ďalšie utrpeli zranenia. Informáciu priniesla propagandistická agentúra Amák napojená na Daeš. "Páchateľ operácie... v Melbourne... bol bojovníkom Islamského štátu a vykonal túto operáciu... zacielenú na občanov koalície" bojujúcej proti Daeš v Sýrii aj Iraku, napísal Amák s odvolaním sa na bezpečnostný zdroj z prostredia džihádistov.

Austrálska polícia už predtým informovala, že útok považuje za teroristický čin. Vyhlásil to policajný šéf štátu Viktória Graham Ashton. Podľa neho podozrivý útočník pochádzal zo Somálska a tajným službám bol známy. Do centra Melbourne prišiel v automobile plnom plynových fliaš. Ashton uviedol, že útočník, ktorého postrelila polícia, neskôr podľahol svojim zraneniam. Úrady o ňom vedeli vzhľadom na jeho rodinné kontakty a v Austrálii žil už desaťročia. Podľa portálu Mirror svedkovia uviedli, že muž kričal "Allah Akbar".

Zdroj: SITA/Australian Broadcasting Corporation via AP

Incident sa stal na rušnej ulici Bourke v centre mesta popoludní miestneho času (v noci na dnes SEČ). Podľa austrálskych médií šiel najprv muž dodávkou proti obchodnému domu. Automobil začal horieť a muž, ktorý z neho vybehol, sa pokúšal bodať nožom do ľudí okolo. Jeden človek sa mu snažil zabrániť v pohybe nákupným vozíkom. Muž sa potom s nožom vrhol na policajtov.

"Bola som na trhu, keď sa strhlo peklo," uviedla Sarah Krugová pre portál The Age s tým, že netušila, čo sa deje, pretože nastal chaos, krik a panika.

Vyšetrovanie prevzala protiteroristická jednotka. Policajtom, ktorí útočníka zatýkali, museli ošetriť rezné rany a škrabance, ale nie sú vo vážnom stave. Podľa Ashtona úrady nevidia žiadnu pretrvávajúcu hrozbu v súvislosti s týmto útokom, uvádza agentúra AFP.​

Zdroj: SITA/Australian Broadcasting Corporation via AP

Políciu, ktorá vyzvala obyvateľov, aby sa danej oblasti radšej vyhli, privolali najskôr k požiaru auta. Svedkovia hovorili o niekoľkých explóziách, keď auto zachvátili plamene. Na sociálnych sieťach kolujú videozábery, ako horí automobil, ktorý vrazil do výkladu obchodu. Polícia oblasť uzavrela.

Scary footage from Melbourne CBD. Stay safe if in the area. Thankful for @VictoriaPolice.pic.twitter.com/WtCAqx0awI