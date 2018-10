Napätá situácia v Macedónsku: Poslancom, ktorí hlasovali za zmenu názvu, posilnili ochranku

Minister vnútra Oliver Spasovski povedal, že policajnú ochranu posilnia všetkým 80 zákonodarcom, ktorí podporili zmenu názvu krajiny na Severné Macedónsko. Stalo sa tak po tom, ako sa niektorým poslancom a členom ich rodín ktosi vyhrážal smrťou. Macedónsky parlament v piatok pomerom hlasov 80 ku 39 odhlasoval začatie legislatívneho postupu, ktorého výsledkom má byť zmena oficiálneho názvu krajiny. Vláde sa podarilo získať podporu od viacerých strán aj napriek námietkam opozičných konzervatívcov.

Samotnému hlasovaniu predchádzala chaotická rozprava, pričom zazneli obvinenia, že premiér Zoran Zaev sa pokúšal podplácať alebo vydierať opozičných poslancov v snahe získať ich hlasy. Zaev to poprel a pohrozil žalobami za ohováranie. K zmene názvu sa mali občania Macedónska vyjadriť 30. septembra v nezáväznom referende. Hoci mali vo výsledkoch výraznú prevahu podporovatelia, vzhľadom na nízku účasť bolo hlasovanie vyhlásené za neplatné.

Zmena názvu krajiny by ukončila dlhý spor so susedným Gréckom, čím by sa odstránila prekážka vstupu Macedónska do EÚ a NATO. Očakáva sa, že proces zapracovania zmeny názvu Macedónska do ústavy potrvá tri mesiace. Na záver bude potrebné ďalšie schválenie dvojtretinovou väčšinou v parlamente, čo je pravdepodobné ešte v januári.