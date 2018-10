Bývalý sovietsky vodca si zobral na paškál Trumpa: No teda, nenechal na ňom ani nitku suchú

Snahy USA odstúpiť od INF sú prejavom úsilia zvrátiť politiku jadrového odzbrojenia, uviedol Gorbačov v nedeľu v rozhovore pre agentúru Interfax. Dodal, že v tomto duchu by sa malo vyjadriť nielen Rusko, ale aj "všetci, ktorí si vážia mier, a ešte väčšmi mier bez jadrových zbraní". Gorbačov tiež vyjadril presvedčenie, že Trumpov zámer "podkope všetky snahy vedúcich predstaviteľov ZSSR a samotných USA o dosiahnutie jadrového odzbrojenia". Gorbačov to považuje za "veľmi zvláštne".

Podľa Gorbačova by sa od starých zmlúv o odzbrojení "v žiadnom prípade" nemalo odstupovať. Podľa neho podobné kroky nesvedčia "o veľkej múdrosti". "Je to chyba," uviedol Gorbačov, ktorý INF 8. decembra 1987 vo Washingtone podpisoval s vtedajším prezidentom USA Ronaldom Reaganom. Gorbačov spresnil, že všetky doteraz podpísané zmluvy treba zachovať, pretože v nich "je to, čo nie je v iných dokumentoch - je v nich zakotvená kontrola a to by sme si mali ceniť". "Vari vo Washingtone nechápu, k čomu to môže viesť?" pýtal sa Gorbačov v interview.

Pokračoval, že ak "oni (v USA) nevedia, čo treba robiť, môžem im našepkať: treba sa vyliečiť z choroby, ktorá sa volá snaha neplniť podpísané dohody a zmluvy o jadrovom odzbrojení". V tejto súvislosti Gorbačov vyzdvihol nedávne vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina ohľadom nutnosti dodržiavať podpísané zmluvy.

Dôležitá bilaterálna dohoda o obmedzení zbrojenia, ktorú 8. decembra 1987 podpísali Gorbačov a Reagan, zakazuje obom stranám okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny. Zámer Spojených štátov odstúpiť od INF, ktorú v roku 1987 podpísali USA s Ruskom, oznámil prezident USA Donald Trump v noci na nedeľu. Podľa Trumpa Moskva túto zmluvu porušuje.